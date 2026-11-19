Nach drei Monaten Bauzeit wird die Paradeisergasse am Freitag, dem 27. November, wieder für den Verkehr geöffnet. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer können dann wieder durch. Doch fertig ist die Straße damit noch nicht.

In der Klagenfurter Paradeisergasse ist ein Ende der Verkehrssperre in Sicht. Nach rund drei Monaten Bauzeit wird die Straße am Freitag, dem 27. November 2026, am Abend wieder freigegeben. Damit können Autos, Fahrräder und Fußgänger die Verbindung wieder nutzen. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht.

Vor der Freigabe wird noch asphaltiert

Bis es so weit ist, stehen noch wichtige Arbeiten auf dem Programm. Am Mittwoch, dem 25. November, und Donnerstag, dem 26. November, wird in der Paradeisergasse asphaltiert. Anschließend soll die Verkehrsfreigabe am Freitagabend erfolgen. Die zuständige Straßenbaureferentin, Stadträtin Sandra Wassermann, zeigt sich mit dem Verlauf der Bauarbeiten zufrieden. Nach Angaben der Stadt verliefen diese reibungslos und konnten innerhalb des vorgesehenen Zeitraums umgesetzt werden. „Ich freue mich sehr, dass diese für die Innenstadt wichtige Gasse so rasch wieder für Fußgänger, Radfahrer und den KfZ-Verkehr nutzbar ist“, erklärt Wassermann.

Im Frühjahr geht es weiter

Wer mit der Verkehrsfreigabe eine vollständig abgeschlossene Baustelle erwartet, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Einzelne Arbeiten werden erst im kommenden Frühjahr erledigt. „Dann werden die Gehsteige gepflastert und die Stellplätze fertiggestellt“, erklärt Baustellenkoordinator Daniel Seebacher. Die Straße kann somit bereits ab Ende November wieder genutzt werden, während die abschließenden Arbeiten für das Frühjahr 2027 vorgesehen sind. Bei Fragen zur Baustelle können sich Bürger an den Verkehrsombudsmann der Stadt Klagenfurt oder an den zuständigen Baustellenkoordinator wenden.