Klagenfurt baut seine internationalen Beziehungen weiter aus. Mit der bosnischen Stadt Tuzla wurde jetzt eine neue Partnerschaft vereinbart. Davon sollen unter anderem Unternehmen, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen profitieren.

Kärntens Landeshauptstadt bekommt einen neuen internationalen Partner. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, wurde im Klagenfurter Rathaus eine projektbezogene Partnerschaft mit Tuzla, der drittgrößten Stadt Bosnien und Herzegowinas, unterzeichnet. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Vorhaben in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Energie und Klimaschutz. Zur Unterzeichnung reiste eine Delegation aus Tuzla unter der Leitung von Bürgermeister Zijad Lugavić nach Klagenfurt. Bürgermeister Christian Scheider konnte aufgrund einer zeitgleich stattfindenden Sondersitzung des Stadtsenates nicht teilnehmen. Er wurde von Gemeinderat Alois Dolinar vertreten.

Über 5.000 Bosnier leben in Klagenfurt

Die neue Zusammenarbeit soll auch die Verbindung zwischen den Menschen beider Städte stärken. Laut Dolinar leben mehr als 5.000 Bosnier in Klagenfurt. „Aus der heutigen Unterzeichnung werden sich Vorteile für beide Städte ergeben“, ist Dolinar überzeugt. Bereits bestehende Kontakte zwischen Unternehmen und Institutionen sollen künftig besser vernetzt und ausgebaut werden.

Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Bildung

Tuzla zählt rund 110.000 Einwohner und ist damit ungefähr so groß wie Klagenfurt. Die bosnische Stadt ist vor allem als Industriestandort bekannt, setzt inzwischen aber verstärkt auf Bildung, Forschung und Unternehmensgründungen. Laut Bürgermeister Lugavić sind in Tuzla mehr als 9.000 Unternehmen tätig. Die Universität der Stadt feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Ihr Campus wird derzeit umfassend umgebaut. Geplant ist außerdem ein Technologie- und Bildungsstandort nach dem Vorbild des Klagenfurter Lakeside Parks. Zwischen der Universität Tuzla und Vertretern der Stadt Klagenfurt gibt es dazu bereits einen Austausch.

Auch Klima und Energie im Fokus

Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wollen die beiden Städte künftig auch bei Start-ups, Energieeffizienz und der Anpassung an den Klimawandel gemeinsame Projekte vorantreiben. Mit der Vereinbarung sollen bestehende Initiativen unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt werden. Zum Abschluss seines Besuchs trug sich Tuzlas Bürgermeister Lugavić in das Goldene Buch der Stadt Klagenfurt ein.