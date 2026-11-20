Von Kärnten aus direkt auf die internationale Bühne der Vereinten Nationen: Der 20-jährige Klagenfurter Michael Griesser wurde als eines von weltweit nur 16 Mitgliedern in den neu gegründeten „Global Child and Youth Mental Health Council“ berufen.

Von Kärnten aus direkt auf die internationale Bühne der Vereinten Nationen: Der 20-jährige Klagenfurter Michael Griesser wurde als eines von weltweit nur 16 Mitgliedern in den neu gegründeten „Global Child and Youth Mental Health Council“ berufen.

Von Kärnten aus direkt auf die internationale Bühne der Vereinten Nationen: Der 20-jährige Klagenfurter Michael Griesser wurde als eines von weltweit nur 16 Mitgliedern in den neu gegründeten „Global Child and Youth Mental Health Council“ berufen. In diesem globalen UNICEF-Jugendgremium soll er künftig österreichische Perspektiven und Erfahrungen einbringen, wenn es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht.

Vom Zuhören zum Mitentscheiden

Im Mittelpunkt der Arbeit des neuen Gremiums steht nicht bloß der internationale Austausch, sondern die Entwicklung konkreter Handlungsschritte. Für den Klagenfurter, der Rechtswissenschaften und Angewandte Betriebswirtschaft studiert, ist dabei vor allem eines entscheidend: Junge Menschen dürfen nicht länger nur zu ihrer Befindlichkeit befragt werden, sondern müssen bei politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen aktiv mitreden. „Junge Menschen werden oft gefragt, wie es ihnen geht, doch viel seltener, was sich konkret ändern muss – und noch seltener dürfen sie bei diesen Entscheidungen tatsächlich mit am Tisch sitzen. Genau das möchte ich verändern“, erklärt Griesser. Mentale Gesundheit sei genauso wichtig wie körperliche Gesundheit und dürfe kein Tabuthema sein. Da früher oder später jeder Mensch – entweder selbst oder im eigenen Umfeld – damit in Berührung komme, gehöre das Thema in die Mitte der Gesellschaft.

Soziale Medien, KI und globale Krisen im Fokus

Seine Expertise bringt der 20-Jährige aus jahrelangem Engagement in der heimischen Jugendvertretung mit. In Österreich ist er unter anderem im Youth Advisory Board von UNICEF Österreich, im Jugendbeirat der Mental Health Days sowie im Youth Panel von Saferinternet.at aktiv.

Das möchte Griesser

Auf internationaler Ebene will Griesser nun vor allem Themen wie digitalen Kinderschutz, den Einfluss von sozialen Medien und künstlicher Intelligenz, Radikalisierung im Netz sowie die psychischen Auswirkungen der Klimakrise und globaler Konflikte vorantreiben. Gleichzeitig möchte er die internationalen Erkenntnisse wieder in die heimische Debatte zurücktragen. Seine Berufung fällt passend in die Zeit rund um den Welttag der psychischen Gesundheit (10. Oktober), der heuer ganz im Zeichen echter Mitsprache steht. „Wir müssen als Gesellschaft wieder besser lernen, einander zuzuhören: Junge Menschen den Älteren genauso wie ältere Menschen den Jungen“, betont der Klagenfurter.