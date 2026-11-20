Aus einem riesigen Parkplatz soll laut einem Social-Media-Posting von NEOS-Bürgermeisterkandidat Janos Juvan ein lebendiges Wohnviertel werden. Wir haben mit ihm über seine großen Pläne für den Messeparkplatz gesprochen.

Ein neuer Stadtteil mitten in Klagenfurt? Geht es nach NEOS-Landessprecher und Bürgermeisterkandidat Janos Juvan, könnte genau das auf dem Messeparkplatz umgesetzt werden. Statt einer großen Parkplatzfläche schwebt ihm ein Wohnviertel mit leistbaren Wohnungen, Grünflächen und Spielplätzen vor. Die bestehenden Parkmöglichkeiten sollen dabei jedoch nicht einfach verschwinden. Seine Idee für das sogenannte „Messequartier“ stellte Juvan kürzlich in den sozialen Medien vor. 5 Minuten hat bei ihm nachgefragt, wie er sich die Umsetzung vorstellt.

„Verschenktes Potenzial in bester Innenstadtlage“

Warum ausgerechnet der Messeparkplatz? Für Juvan liegt die Antwort auf der Hand: Die Fläche befindet sich nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt, wird aber seiner Ansicht nach nicht ausreichend genutzt. „Das ist verschenktes Potenzial in bester Innenstadtlage. Machen wir doch mehr daraus“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Der Zeitpunkt sei zudem günstig, weil auf dem Messegelände ohnehin größere Veränderungen bevorstehen. Dort soll in den kommenden Jahren nämlich das neue Congress Center entstehen. Juvan möchte die Gelegenheit nutzen, um nicht nur ein einzelnes Gebäude zu errichten, sondern das gesamte Umfeld neu zu gestalten. „Wenn wir das Areal jetzt gesamthaft denken, entsteht ein ganzer Stadtteil statt nur ein neues Gebäude neben einem Schotterplatz“, betont er.

©NEOS Klagenfurt NEOS-Landessprecher und Bürgermeisterkandidat schildert gegenüber 5 Minuten seine Pläne für den Messeparkplatz in Klagenfurt.

„Durchmischung macht Stadtteil erst lebendig“

Im geplanten Messequartier sollen nach den Vorstellungen der NEOS unterschiedliche Generationen zusammenleben. Vorgesehen sind Wohnungen für Familien ebenso wie für ältere Menschen. Dazu sollen Grünflächen, Spielplätze und Begegnungsbereiche kommen. Juvan betont: „Wir wollen kein Luxusprojekt, sondern ein Quartier für alle Generationen. Die Durchmischung macht einen Stadtteil erst lebendig.“ Besonders wichtig ist ihm außerdem, dass die Wohnungen für möglichst viele Menschen erschwinglich bleiben. Zur Zahl der geplanten Wohnungen sowie den Gesamtkosten liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Juvan betont jedoch, in Hinblick auf die Finanzierung auf eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt, gemeinnützigen Bauträgern und privaten Investoren setzen zu wollen.

Was passiert mit den Parkplätzen?

Eine entscheidende Frage, die wohl viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter interessieren dürfte: Was würde mit den Parkplätzen passieren, wenn dort ein neues Quartier entstehen soll? Schließlich wird der Messeparkplatz nicht nur bei Großveranstaltungen eifrig genutzt. Juvan will die Stellplätze deshalb in einem mehrgeschoßigen Parkhaus bündeln. Dieses soll aus Holz errichtet und begrünt werden. Nach seinen Vorstellungen könnten dort sogar mehr Autos Platz finden als derzeit auf dem Parkplatz und das bei deutlich weniger benötigter Fläche.

Öffis statt Auto?

Doch könnte ein zusätzlicher Stadtteil nicht auch zu einer Verkehrsüberlastung auf den umliegenden Straßen führen? Insbesondere die St. Ruprechter Straße und die Rosentaler Straße könnten davon betroffen sein. Juvan hält dagegen, dass Menschen in einem innenstadtnahen Wohngebiet im Gegensatz zu Bewohnern von Stadtrandsiedlungen viele Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen könnten. „Kurze Wege sind gut für das Klima, gut für das Budget und gut für den Alltag der Menschen“, erklärt der Landessprecher. Ein eigenes Verkehrskonzept mit guter Bus- und Radanbindung müsse jedenfalls Teil der Planung sein.

Neues Congress Center um 20 Millionen Euro geplant

Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auf dem Messegelände bereits ein großes Bauprojekt vorbereitet wird. Dort soll nämlich ein neues Congress Center um rund 20 Millionen Euro entstehen. Der Baubeginn ist für April 2027 vorgesehen, unmittelbar nach der Freizeitmesse soll es losgehen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2028 geplant. Von den Baukosten sollen die Kärntner Messen zehn Millionen Euro übernehmen. Jeweils fünf Millionen Euro kommen laut Angaben vom Juni von der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten. Juvan begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, möchte die Neugestaltung aber deutlich weiterdenken. Das neue Kongresszentrum könne gemeinsam mit einem Wohnquartier und dem Parkhaus ein größeres Stadtentwicklungsprojekt bilden. „Wir können noch mehr aus dem Areal machen“, fasst Juvan abschließend zusammen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 08:59 Uhr aktualisiert