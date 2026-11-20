Weihnachten ist das Fest der Freude, des Miteinanders und des Schenkens. Doch nicht für alle Menschen ist es selbstverständlich, ihren Liebsten zu Weihnachten eine Freude bereiten zu können. Steigende Lebenserhaltungskosten stellen viele Ferlacher BürgerInnen vor finanzielle Herausforderungen und lassen oft nur wenig Spielraum für Weihnachtsgeschenke.

Ab 27. November

Mit dem Ferlacher Weihnachtswunschbaum soll genau hier ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden. Heuer findet die Aktion bereits zum fünften Jahr in Folge statt. In den vergangenen Jahren konnten bereits zahlreiche Weihnachtswünsche von Kindern einkommensschwacher Familien erfüllt werden. Auch heuer soll die Aktion wieder dazu beitragen, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und Familien in einer finanziell schwierigen Situation zu unterstützen. Ab 27. November steht der Weihnachtswunschbaum im Foyer des Ferlacher Rathauses. Alle, die einem Kind eine Freude bereiten möchten, sind herzlich eingeladen, einen Wunsch vom Baum zu pflücken, das entsprechende Geschenk zu besorgen und dieses liebevoll verpackt im Gemeindeamt abzugeben.

So funktionierts

Die Geschenke können bis spätestens 17. Dezember im Gemeindeamt abgegeben werden. Die MitarbeiterInnen des Ferlachbüros kümmern sich anschließend darum, dass alle Päckchen rechtzeitig vor Weihnachten bei ihren EmpfängerInnen ankommen. Besonders schön an dieser Aktion: Sowohl die beschenkten Kinder als auch die Spendenden bleiben anonym. So kann jeder Wunsch ganz unkompliziert erfüllt und ein Stück Weihnachtsfreude weitergegeben werden. Mache mit und schenken Freude – denn manchmal ist ein kleines Geschenk ein ganz großes Zeichen der Menschlichkeit.