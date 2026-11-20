Vier Siege in Folge, zuletzt neun Punkte innerhalb einer Woche: Der KAC ist derzeit gut in Form. Am heutigen Freitagabend wollen die Rotjacken auswärts gegen den HC Pustertal nachlegen.

Mit 39 Punkten aus 20 Spielen liegen die Rotjacken derzeit auf Tabellenplatz vier. Nach den jüngsten Erfolgen gegen Villach (3:0), Innsbruck (5:2) und Wien (3:2) geht der KAC mit viel Selbstvertrauen in sein nächstes Auswärtsspiel. Am Freitag, dem 20. November 2026, treffen die Klagenfurter um 19.45 Uhr in Bruneck auf den HC Pustertal.

Pustertal zuletzt mit drei Niederlagen

Die Südtiroler befinden sich hingegen in einer schwierigeren Phase. Nach zuvor sechs Siegen in Folge musste der HC Pustertal zuletzt drei Niederlagen einstecken und kassierte dabei insgesamt 16 Gegentore. In der Tabelle liegen die Wölfe auf Rang sechs. Auch die bisherige Bilanz spricht für den KAC: Von 31 Duellen mit Pustertal konnten die Klagenfurter 20 gewinnen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschieden die Rotjacken mit 3:2 für sich.

Jan Muršak feiert Comeback

Eine gute Nachricht gibt es auch aus dem KAC-Kader: Jan Muršak kehrt nach zehn verpassten Ligaspielen zurück. Jesper Jensen Aabo könnte ebenfalls zum Einsatz kommen, eine endgültige Entscheidung fällt am Spieltag. Weiterhin fehlen unter anderem Sebastian Dahm, Nick Petersen und Matt Fraser. Auch Kapitän Thomas Hundertpfund ist noch nicht dabei. KAC-Stürmer Travis St. Denis weiß, worauf es gegen die Südtiroler ankommen wird: „Der HCP ist eine gute Mannschaft, die schwer zu bespielen ist.“ Entscheidend sei vor allem eine konzentrierte Defensivleistung, aus der sich offensive Möglichkeiten ergeben sollen.