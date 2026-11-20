Wer einen geliebten Menschen zu Hause pflegt, stößt oft an seine Grenzen. In Klagenfurt gibt es nun eine neue Anlaufstelle, die Betroffene und Angehörige mit Beratung und professioneller Pflege unterstützen möchte.

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, weiß, wie viele Herausforderungen damit verbunden sein können. Von der Organisation der Betreuung über Fragen zum Pflegegeld bis hin zur Versorgung schlecht heilender Wunden gibt es einiges zu beachten. Genau hier setzt eine neue Pflegepraxis in Klagenfurt an. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, haben David und Bianca Koschier gemeinsam mit dem Verein „Verheilt – Wundmanagement“ ihren neuen Standort in der Sonnengasse 13 eröffnet. Das Ehepaar bringt zusammen mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pflege mit und möchte Betroffene sowie deren Angehörige künftig an einem zentralen Standort unterstützen.

Unterstützung beim Pflegegeld und bei der Betreuung

Hinter der neuen Praxis steht wie berichtet das Unternehmen „PflegeBeistand“, das David und Bianca Koschier bereits 2024 gegründet haben. Bisher lag ein Schwerpunkt auf der mobilen Betreuung, nun kommt ein fixer Standort hinzu. Ein wichtiger Bestandteil des Angebots ist die Beratung rund um das Pflegegeld. Dabei unterstützt David Koschier beispielsweise Menschen, die einen Pflegegeldantrag stellen möchten oder Fragen zur Einstufung ihres Pflegebedarfs haben. Er ist seit mehr als 15 Jahren in der Pflege tätig und hat unter anderem als Stationsleiter und Pflegedienstleiter gearbeitet. Zudem ist er zertifizierter Gutachter und Experte für Pflegegeld. Auch Schulungen und Fortbildungen gehören zum Angebot. Damit sollen unter anderem Angehörige unterstützt werden, die Familienmitglieder zu Hause betreuen.

Kennst du jemanden, der einen Angehörigen pflegt? Ja, ich selbst! Ja, in der Familie. Ja, im Bekanntenkreis. Nein. Früher mal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Behandlung von chronischen Wunden

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Versorgung von Menschen mit chronischen oder schlecht heilenden Wunden. Dafür arbeitet „PflegeBeistand“ mit dem Verein „Verheilt – Wundmanagement“ zusammen. Bianca Koschier ist zertifizierte Wundmanagerin und war zuvor zwölf Jahre am Klinikum Klagenfurt beschäftigt, unter anderem als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie als Breast Care Nurse. Sie gehört zu den Gründerinnen des Vereins und bietet professionelles Wundmanagement auch bei Patienten zu Hause an. Zum Team zählt außerdem Selina van Houtum, ebenfalls diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einer Spezialisierung auf modernes Wundmanagement.

Auch Kaltplasmatherapie wird angeboten

Neben der klassischen Wundversorgung kommt in der neuen Praxis auch die sogenannte Kaltplasmatherapie zum Einsatz. Dabei wird kaltes Plasma eingesetzt, um die Keimbelastung von Wunden zu reduzieren und die Heilung zu unterstützen. Die Behandlung kann insbesondere bei langwierigen Wundproblemen ergänzend eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Team Beratungen zur Vorbeugung von Druckgeschwüren, zur Vermeidung von Stürzen und bei Kontinenzproblemen an. Die neue Praxis soll dabei nicht nur für Patienten selbst, sondern auch für deren Angehörige eine Anlaufstelle sein.

Stadtpolitik besuchte die Eröffnung

Zur Eröffnung am Donnerstagabend statteten auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Wirtschaftsstadtrat Julian Geier (ÖVP) der neuen Pflegepraxis einen Besuch ab. Geier betonte dabei die Bedeutung zusätzlicher Unterstützungsangebote angesichts des steigenden Pflegebedarfs: „Pflege ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Umso wichtiger sind Einrichtungen, die Betroffene und ihre Angehörigen nicht nur fachlich unterstützen, sondern ihnen auch mit persönlicher Beratung und individueller Begleitung zur Seite stehen.“ Gemeinsam mit Bürgermeister Scheider wünschte er dem Team einen erfolgreichen Start.