Mehr als 800 Gramm Speed, zahlreiche mutmaßliche Drogengeschäfte und 25 ausgeforschte Abnehmer: Nach monatelangen Ermittlungen hat die Klagenfurter Polizei nun Details zur Festnahme eines mutmaßlichen Dealers bekannt gegeben.

Bereits seit Mai 2026 ermittelten Beamte des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt gegen einen 22-jährigen Afghanen wegen des Verdachts des Suchtgifthandels, wie die Polizei am 22. November bekannt gab. Anfang Juli gelang den Ermittlern schließlich ein Coup: Der Mann wurde laut Polizei beim Verkauf von mehr als 800 Gramm Speed in Klagenfurt auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Seither befindet er sich in der Justizanstalt Klagenfurt.

Drogengeschäfte über Snapchat angebahnt

Die Ermittlungen gingen nach der Festnahme weiter. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 22-Jährige neben Speed auch Kokain, Heroin und Cannabiskraut verkauft haben soll. Besonders brisant: „Die Anbahnung der Suchtmittelgeschäfte erfolgte vorwiegend über den Messenger-Dienst Snapchat“, so die Polizei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten bislang 25 mutmaßliche Abnehmer des 22-Jährigen ausforschen. Sie wurden angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert