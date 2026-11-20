Nach dem tödlichen Plattform-Unglück am Wörthersee stand der Betreiber am Freitagvormittag erneut in Klagenfurt vor Gericht. Wegen einer offenen ÖNORM-Frage wurde der Prozess nun ins nächste Jahr vertagt.

Nach dem Tod eines 38-jährigen Steirers im August des Vorjahres ging am Freitagvormittag, dem 20. November 2026, die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt weiter – doch ein Urteil fiel abermals nicht. Wie 5 Minuten bereits berichtete, steht der Betreiber einer schwimmenden Restaurantplattform wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht, nachdem der stark alkoholisierte Gast bei Maria Wörth ins Wasser gestürzt und ertrunken war. Der angeklagte Vermieter bekannte sich erneut nicht schuldig.

Verteidiger erzwingt erneuten Aufschub

Wie der ORF bereits berichtete, sorgte für das vorzeitige Ende der Sitzung ein gezielter Vorstoß der Verteidigung. Der Anwalt des Angeklagten konfrontierte den gerichtlich bestellten Sachverständigen mit einer spezifischen ÖNORM zur Schiffstechnikverordnung. Da dem Experten dieses Regelwerk nicht geläufig war, bat er um Bedenkzeit zur Prüfung. Damit war die Vertagung besiegelt. Nun muss geklärt werden, ob die vom Gutachter bislang geforderte Reling auf der gesamten Plattform rechtlich überhaupt vorgeschrieben war.

Schwimmwesten-Gutachten

Zudem zeigten sich unklare Rechtsgrundlagen: Zeugen aus der zuständigen Abteilung des Landes Kärnten und der Sachverständige machten laut ORF abweichende Angaben zu Genehmigungen und Sicherheitsauflagen. Ein Arbeitsinspektor erklärte im Zeugenstand außerdem, dass nach einem Mitarbeiterunfall wenige Wochen vor dem Unglück zwar eine Reling vorgeschrieben und montiert wurde – allerdings nur im Bereich eines Kochs, da das Inspektorat lediglich für den Arbeitnehmerschutz zuständig sei. Richter Gernot Kugi gab schließlich ein weiteres gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. Es soll klären, ob der 38-Jährige den Sturz mit einer Schwimmweste überlebt hätte. Bis alle technischen und medizinischen Fragen beantwortet sind, bleibt das Verfahren ausgesetzt – fortgesetzt wird der Prozess erst im kommenden Jahr, bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.