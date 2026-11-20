Vom 25. November bis 10. Dezember 2026 beteiligt sich die Universität Klagenfurt an der UN-Kampagne „Orange the World“. Ein Online-Talk und eine Diskussion informieren über Gewalt- und Opferschutz an der Hochschule.

Vom 25. November bis 10. Dezember 2026 beteiligt sich die Universität Klagenfurt an der UN-Kampagne Orange the World. Es soll ein Solidaritätszeichen setzen und macht mit einem Veranstaltungsprogramm auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam. Die Farbe Orange steht in diesem Zusammenhang für eine Zukunft ohne Gewalt und für Solidarität mit Betroffenen. Seit der ersten Teilnahme Österreichs im Jahr 2017, erstrahlen zahlreiche Gebäude im Land orange.

Weltweites Problem

Seit der ersten Teilnahme Österreichs im Jahr 2017, erstrahlen zahlreiche Gebäude im Land orange. Vizerektorin Doris Hattenberger betont die Verantwortung der Hochschule, hinzusehen, Bewusstsein zu schaffen und jeder Verharmlosung von Gewalt entgegenzutreten. Mit ihrem Programm informiert die Universität über das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen – laut UN Women betrifft dies weltweit fast jede dritte Frau – sowie über konkrete Unterstützungs- und Handlungsmöglichkeiten.

Umgang mit Betroffenen

Am 25. November 2026 widmet sich von 12.30 bis 14.00 Uhr ein Online-Talk der Genderplattform „Gewalt- und Opferschutz: Wie werden Betroffene medizinisch und forensisch versorgt?“ wichtigen Fragen wie die Versorgung von Betroffenen oder Beweissammlung für Gerichtsverfahren. Expertinnen verschiedener Opferschutz- und Untersuchungsstellen von AKH und MedUni Wien erklären anhand eines Beispielfalls, wie die medizinische Versorgung von Gewaltbetroffenen im Krankenhaus abläuft und wie eine sensible, gerichtsfeste Beweissicherung funktioniert. Eine Anmeldung ist möglich unter gender.diversity@aau.at.

Verantwortung an der AAU

Bei der Veranstaltung „Gemeinsam gegen Gewalt – Perspektiven für Schutz und Verantwortung an der AAU“ am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, von 10.30 bis 12 Uhr im Lesesaal der Universitätsbibliothek stehen konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen Gewalt und Diskriminierung im universitären Alltag im Mittelpunkt. Diskutiert wird, wie Führungskräfte, Lehrende und Mitarbeiter darauf reagieren können und wie die Universität ihrer Verantwortung gerecht wird, um Betroffenen Schutz zu gewährleisten.