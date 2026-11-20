Die SPÖ Grafenstein startet heuer eine Weihnachtsaktion für Kindergartenkinder und möchte gemeinsam mit den Menschen der Gemeinde den Kleinsten eine Freude machen. Ab dem 28. November wird beim Billa in Grafenstein ein „Wunschbaum“ aufgestellt, an diesem angebracht sind zahlreiche Wunschzettel zu finden, von Kinderbüchern bis hin zu Bobbycars. „Es braucht oft nicht viel, um einem Kind eine große Freude zu machen. Mit unserer Aktion wollen wir zeigen, dass Solidarität direkt vor unserer Haustüre beginnt“, erklärt Josef „Seppi“ Maurel von der SPÖ-Grafenstein.

So kann man mitmachen

Wer einem Kind eine Freude machen will, hat die Möglichkeit einen der Zettel mitzunehmen, den darauf genannten Kinderwunsch zu erfüllen und das passende Geschenk anschließend bei der Kasse im Billa Grafenstein abgeben. Auch bereits gebrauchtes Spielzeug im guten, sauberen Zustand kann gespendet werden.