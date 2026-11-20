Zwischen 18. und 19. November brachen Unbekannte in zwei Wohnungen in Klagenfurt-Waidmannsdorf ein. Ein Täter kletterte über ein Fallrohr bis in den ersten Stock.

Eine 65-jährige Klagenfurterin erstattete am Freitag, 20. November, Anzeige bei der Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Täter in ihre Wohnung eingedrungen war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, dem 18. November, bis Donnerstag, dem 19. November 2026, in einer Wohnhausanlage im Stadtteil Waidmannsdorf.

Kletterpartie über das Fallrohr

Wie die Erhebungen der Tatortgruppe ergaben, kletterte zumindest ein Täter über ein Fallrohr auf den Balkon der im ersten Stock gelegenen Wohnung. Dabei überwand der Unbekannte eine Höhe von rund 5,5 Metern. Anschließend brach er die Balkontüre auf, gelangte so in die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck sowie Bargeld.

Zweite Wohnung im Erdgeschoss betroffen

Im selben Tatzeitraum wurde zudem in die direkt darunter liegende, ebenerdige Wohnung eingebrochen. Auch dort verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über die Balkontüre Zutritt. Aus der zweiten Wohnung wurde allerdings nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Villacher Straße.