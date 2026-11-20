Der Nikolaus kommt nach Klagenfurt
Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Klagenfurter Volkspartei heuer ihre traditionelle Nikoloaktion. ,Die Kinder dürfen sich freuen.
Wenn der Nikolaus wieder durch Klagenfurt zieht, dürfen sich vor allem die jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt freuen. Bereits zum dritten Mal organisiert die Klagenfurter Volkspartei ihre traditionelle Nikoloaktion, bei der der Nikolaus an insgesamt acht Standorten in Klagenfurt Halt macht.
Verschiedene Stadtteile
Von Fischl über Wölfnitz und Welzenegg bis in die Innenstadt: Die Aktion bringt den Nikolaus direkt in die verschiedenen Stadtteile. Dabei dürfen sich die Kinder nicht nur auf einen persönlichen Besuch, sondern auch auf eine echtes Nikolaussackerl freuen. „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind es die kleinen Gesten und gemeinsamen Erlebnisse, die besonders viel Freude bereiten. Mit unserer Nikoloaktion möchten wir den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die schöne Tradition des Nikolausbesuchs in den Klagenfurter Stadtteilen weiterleben lassen“, so Stadtrat Julian Geier.
Der Nikolaus ist an folgenden Terminen unterwegs:
Samstag, 28. November | 16:00 Uhr
Backhendlstation, Luegerstraße 26, 9020 Klagenfurt
Sonntag, 29. November | 16:00 Uhr
SPAR Fischl, Fischlstraße 1, 9020 Klagenfurt
Montag, 30. November | 17:00 Uhr
Gasthof Ogertschnig, Hauptstraße 44, 9061 Klagenfurt (Wölfnitz)
Dienstag, 1. Dezember | 17:00 Uhr
Kreuzberglkirche, Volkmannweg 1, 9020 Klagenfurt
Mittwoch, 2. Dezember | 17:00 Uhr
SAK Taberna, Irnigstraße 4, 9020 Klagenfurt (Welzenegg)
Donnerstag, 3. Dezember | 17:00 Uhr
Cafe Maruli, Paracelsusgasse 14–16, 9020 Klagenfurt
Freitag, 4. Dezember | 17:00 Uhr
SV Donau, Kneippgasse 20, 9020 Klagenfurt
Samstag, 5. Dezember | 10:00 Uhr
Wörtherseemandl, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz, 9020 Klagenfurt (Innenstadt)