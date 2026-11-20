Wenn der Nikolaus wieder durch Klagenfurt zieht, dürfen sich vor allem die jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt freuen. Bereits zum dritten Mal organisiert die Klagenfurter Volkspartei ihre traditionelle Nikoloaktion, bei der der Nikolaus an insgesamt acht Standorten in Klagenfurt Halt macht.

Verschiedene Stadtteile

Von Fischl über Wölfnitz und Welzenegg bis in die Innenstadt: Die Aktion bringt den Nikolaus direkt in die verschiedenen Stadtteile. Dabei dürfen sich die Kinder nicht nur auf einen persönlichen Besuch, sondern auch auf eine echtes Nikolaussackerl freuen. „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind es die kleinen Gesten und gemeinsamen Erlebnisse, die besonders viel Freude bereiten. Mit unserer Nikoloaktion möchten wir den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die schöne Tradition des Nikolausbesuchs in den Klagenfurter Stadtteilen weiterleben lassen“, so Stadtrat Julian Geier.