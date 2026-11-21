Nach vier Siegen in Folge reiste der KAC mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Südtirol. Die Rotjacken mussten am Freitagabend jedoch eine Niederlage einstecken: Sie unterlagen dem HC Pustertal 3:2.

Vor der Partie lagen die Klagenfurter mit 39 Punkten auf dem vierten Tabellenrang, während der HC Pustertal nach drei Niederlagen zuletzt auf Platz sechs abgerutscht war. Am Ende mussten die Rotjacken jedoch das Ende ihrer Siegesserie betrauern: Das Auswärtsspiel ging 3:2 für die Pustertaler aus.

Das Team

Stürmer Jan Muršak feierte nach zehn verpassten Ligaspielen sein Comeback im KAC-Lineup. Verzichten musste das Trainerteam um Kirk Furey und Christoph Brandner hingegen weiterhin auf Kapitän Thomas Hundertpfund, Fabian Hochegger sowie die Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Nick Petersen und Matt Fraser.

Das Spiel

Beim Spiel gegen die Pustertaler erwischten die Klagenfurter einen denkbar schlechten Start: Bereits in der fünften Minute brachte Henry Bowlby die Gastgeber in Führung, nur 90 Sekunden später erhöhte Luke Moncada auf 2:0. Travis St. Denis gelang in der achten Minute zwar der schnelle Anschlusstreffer, doch im zweiten Drittel schlugen die Südtiroler erneut zu. Alex Ierullo stellte in der 34. Minute auf 3:1. Die Rotjacken gaben sich allerdings nicht geschlagen. In der 54. Minute war es erneut Travis St. Denis, der einen Schuss von Mattias Göransson entscheidend abfälschte und auf 2:3 verkürzte. In der Schlussphase warfen die Klagenfurter noch einmal alles nach vorne. Bereits zweieinhalb Minuten vor dem Ende verließ Torhüter Florian Vorauer zugunsten eines sechsten Feldspielers das Eis. Trotz des erhöhten Drucks wollte der Ausgleich aber nicht mehr gelingen. Damit endete die Siegesserie des KAC nach vier Erfolgen.

Furey: „Das wollen wir am Sonntag zu Hause wieder besser machen“

KAC-Headcoach Kirk Furey zeigte sich nach der knappen Niederlage dennoch nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die Partie habe ihn stark an das Heimspiel gegen Pustertal im September erinnert, als ebenfalls die Heimmannschaft mit 3:2 gewann. „Das Momentum wechselte heute recht häufig, es ging hin und her, heute nicht mit dem besseren Ende für uns“, erklärte Furey. Sein Blick richtet sich bereits auf die nächste Partie: „Das wollen wir am Sonntag zu Hause wieder besser machen.“