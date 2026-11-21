Was 1986 mit zwei Professoren und sechs Mitarbeitern begann, hat sich zu einem wichtigen Ausbildungs- und Forschungsbereich entwickelt. Die Informatik an der Universität Klagenfurt feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen.

Vier Jahrzehnte ist es her, dass an der Universität Klagenfurt erstmals eine Lehrveranstaltung im Bereich Informatik stattfand. Damals, im Jahr 1986, war der Fachbereich noch überschaubar: Zwei Professoren und sechs Mitarbeiter bildeten den Anfang. Mit der zunehmenden Bedeutung von Computern und digitalen Technologien wuchsen in den folgenden Jahren auch die Forschungsgebiete und Studienangebote. Am Freitag, dem 20. November 2026, wurde das 40-jährige Jubiläum der Informatik im Lakeside Science & Technology Park gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung fanden auch Ehrenpromotionen statt.

Von kleinen Anfängen zur eigenen Fakultät

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung war die Gründung der Fakultät für Technische Wissenschaften im Jahr 2007. Seither sind die Bereiche Informatik, Informationstechnik und Technische Mathematik unter einem gemeinsamen Dach vereint. Heute arbeitet die Universität eng mit dem benachbarten Lakeside Science & Technology Park sowie regionalen und internationalen Partnern zusammen. Dadurch sollen Forschungsergebnisse auch in der Praxis Anwendung finden und Studierenden neue Möglichkeiten eröffnet werden.

„40 Jahre Innovation, Forschung und Zukunftsgestaltung“

Auch Klagenfurts Vizebürgermeister und Wissenschaftsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) gratulierte zum Jubiläum. „40 Jahre Informatik an der Universität Klagenfurt – das sind 40 Jahre Innovation, Forschung und Zukunftsgestaltung“, betonte er. Gerade angesichts der zunehmenden Bedeutung von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz spiele die Informatik eine entscheidende Rolle. Die Universität leiste einen wichtigen Beitrag dazu, junge Menschen auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten.