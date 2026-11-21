Eine 20-jährige Frau stellte ihr Auto am Samstagmorgen auf einem Parkplatz in Maria Rain ab. Als sie nur neun Minuten später zurückkam, stieg bereits Rauch aus dem Wagen auf. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.

In Maria Rain kam es am Samstag in der Früh zu einem Autobrand.

In Maria Rain kam es am Samstag in der Früh zu einem Autobrand.

Schreckmoment am Samstag (21. November 2026) in der Früh: In Maria Rain im Bezirk Klagenfurt-Land parkte eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk gegen 7.15 Uhr ihr Auto auf einem Parkplatz. Doch als sie um 7.24 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, traute sie ihren Augen nicht: Zunächst bemerkte sie weißen Rauch, der aus dem vorderen, unteren Bereich des Wagens aufstieg.

Auto stand kurz darauf in Vollbrand

Wenig später stand das Auto bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei schildert. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Rain rückte mit 16 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Warum das Auto plötzlich Feuer fing, ist derzeit noch unklar.