Als Marwa (21) aus Syrien nach Kärnten kam, sprach sie kein Wort Deutsch. Heute hat sie eine abgeschlossene Berufsausbildung. Möglich gemacht hat das auch ein Klagenfurter Lokal, das nun Jubiläum feierte und ausgezeichnet wurde.

Ein Restaurant, das nicht nur gutes Essen serviert, sondern auch Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt gibt: Dafür steht das „magdas“ Lokal am Stauderplatz in Klagenfurt. Am Freitag, dem 20. November 2026, feierte das Ausbildungslokal der Caritas Kärnten sein zehnjähriges Bestehen. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wurde auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt. Dabei gab es auch eine besondere Überraschung: Bürgermeister Christian Scheider überreichte dem Lokal den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt.

Elf junge Menschen haben Ausbildung abgeschlossen

Das magdas bietet vor allem jungen Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sowie Personen mit besonderen Herausforderungen die Möglichkeit, in der Gastronomie Fuß zu fassen. Angeboten werden unter anderem Lehrstellen als Koch oder Restaurantfachkraft, Praktika und befristete Arbeitsplätze. Die Bilanz nach zehn Jahren kann sich sehen lassen: Von insgesamt 19 jungen Menschen, die eine Lehre oder Teilqualifizierung begonnen haben, konnten elf ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Mehr als 150 Praktikanten sammelten außerdem erste Erfahrungen in der Gastronomie. Aktuell befinden sich vier Lehrlinge in Ausbildung und insgesamt arbeiten 13 Menschen aus unterschiedlichen Nationen im Lokal.

Von Syrien nach Kärnten: Marwa (21) hat es geschafft

Eine von ihnen ist die 21-jährige Marwa Alnakib. Sie floh mit ihrer Familie vor dem Krieg aus Syrien und kam 2017 nach Kärnten. Damals sprach sie noch kein Wort Deutsch. Heute beherrscht sie die Sprache fließend und hat seit Oktober auch ihren Lehrabschluss als Restaurantfachfrau in der Tasche. „Ich hatte vor der Lehrabschlussprüfung Stress und Angst, sie aber auf Anhieb bestanden“, erzählt die junge Frau stolz. Ihren Beruf liebt sie, weil er ihr „Spaß macht und ich dabei viele Menschen kennenlerne“. Noch einige Monate wird sie das magdas-Team unterstützen, bevor sie sich beruflich weiterentwickeln möchte.

Ausbildung und internationale Küche unter einem Dach

Neben der Ausbildung legt das Lokal großen Wert auf gutes Essen. Auf der Speisekarte stehen sowohl heimische Gerichte als auch internationale Spezialitäten. Eingekauft wird bei regionalen Betrieben. Für seine Küche wurde magdas bereits mit einer Falstaff-Gabel ausgezeichnet und auch von Slow Food Kärnten sowie als „Kärntner Genuss Wirt“ gewürdigt.

magdas-Team ist stolz

Das magdas-Team ist stolz auf seine Leistungen und den Preis. „Integration gelingt dort, wo Menschen gemeinsam arbeiten und lernen“, betont Geschäftsführerin Marion Auer-Fercher. Mit der Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte würden jungen Menschen neue Perspektiven eröffnet. Und Geschäftsführerin Gudrun Lopan erklärt: