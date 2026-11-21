Einfach einmal stehen bleiben, eine Tasse Tee trinken und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen: Genau dazu laden die Katholische Aktion Kärnten und die Caritas Kärnten am Mittwoch auf den Klagenfurter Benediktinermarkt ein.

Einsamkeit betrifft viele Menschen. Um auf das Thema aufmerksam zu machen und das Miteinander zu stärken, veranstalten die Katholische Aktion Kärnten und die Caritas Kärnten am Mittwoch, dem 25. November 2026, die Aktion „Begegnungen am Markt“ auf dem Benediktinermarkt in Klagenfurt.

Eine Tasse Tee und ein gutes Gespräch

Zwischen 11 und 13 Uhr sind alle Marktbesucher eingeladen, bei einer Tasse Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es nicht um große Veranstaltungen oder ein aufwendiges Programm, sondern um etwas ganz Einfaches: sich Zeit füreinander zu nehmen, zuzuhören und neue Begegnungen zu ermöglichen. Mit der Aktion möchten die Veranstalter zeigen, wie wertvoll persönliche Kontakte und Gemeinschaft im Alltag sind. Gleichzeitig soll das Thema Einsamkeit stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Wer vorbeikommt, kann sich unkompliziert an den Gesprächen beteiligen.