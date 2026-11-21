Ein Hubschrauber fliegt mit Bäumen am Seil über Pörtschach. Mehrere Leser wundern sich über den ungewöhnlichen Anblick. Hier erfährst du, was dahintersteckt.

Was ist denn da in Pörtschach los? Diese Frage stellten sich am Samstag zu Mittag einige Bewohner der Wörthersee-Gemeinde. Ein Hubschrauber, der mit Bäumen an einem Seil durch die Luft fliegt, sorgte für neugierige Blicke. Auch bei unserer Redaktion gingen mehrere Leserhinweise und Fotos ein. „Da fliegt so ein Heli mit Bäumen daran in der Nähe der Pizzeria CiaoCiao. Was ist da los?“, wunderte sich etwa eine Leserin.

Hubschrauber bei Schlägerungsarbeiten im Einsatz

Des Rätsels Lösung liefert ein Facebook-Beitrag der örtlichen Volkspartei. Demnach werden derzeit entlang der Bahntrasse in Pörtschach Schlägerungsarbeiten durchgeführt. Dabei kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der das geschlägerte Holz durch die Luft abtransportiert. „Da kann man schon mal kurz stehen bleiben und zuschauen!“, heißt es in dem Beitrag weiter.

©Leser Über Pörtschach fliegt in letzter Zeit häufig ein Hubschrauber. ©Leser Der Grund sind Schlägerungsarbeiten.

Deshalb ist der Parkplatz bei der OMV gesperrt

Übrigens: Wer sich zuletzt über den gesperrten Parkplatz bei der OMV-Tankstelle gewundert hat: Dieser wird für die Dauer der Schlägerungsarbeiten benötigt und steht deshalb vorübergehend nicht zur Verfügung.