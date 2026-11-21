Kärntens Jugend will mitreden. Beim ersten Kärntner Jugenddialog in Klagenfurt können junge Menschen ihre Wünsche und Sorgen direkt mit der Landesregierung besprechen. Das Interesse ist groß.

Die jungen Kärntnerinnen und Kärntner wollen mitbestimmen – das haben sie schon im Vorfeld des ersten Kärntner Jugenddialogs unter Beweis gestellt.

Die jungen Kärntnerinnen und Kärntner wollen mitbestimmen – das haben sie schon im Vorfeld des ersten Kärntner Jugenddialogs unter Beweis gestellt.

Am Dienstag, dem 24. November 2026, findet im kärnten.museum in Klagenfurt erstmals der Kärntner Jugenddialog statt. Dabei bekommen junge Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen, Wünsche und Sorgen direkt an die Landespolitik heranzutragen. Und die Idee holt die jungen Kärntnerinnen und Kärntner offenbar ab: Ursprünglich waren 100 Plätze vorgesehen, aufgrund des großen Interesses wurde die Teilnehmerzahl auf 115 Personen erhöht. „Wir haben die Zahl der Teilnehmenden leicht angehoben, um möglichst vielen die Möglichkeit zu bieten, mitzureden“, erklärt Jugendreferent Landesrat Peter Reichmann (SPÖ), der den Jugenddialog ins Leben gerufen hat.

Jugendliche aus allen Kärntner Bezirken dabei

Bei der Auswahl wurde laut Land Kärnten darauf geachtet, dass möglichst unterschiedliche junge Menschen zu Wort kommen. Die Teilnehmer stammen aus allen Kärntner Bezirken. Die jüngste Person ist 14 Jahre alt, die älteste 25. In verschiedenen Workshops können sie darüber sprechen, was sie in ihrem Alltag beschäftigt, welche Probleme sie sehen und was sich ihrer Meinung nach ändern sollte. Gemeinsam sollen auch konkrete Vorschläge erarbeitet werden.

Direkte Diskussion mit der Landesregierung

Anschließend werden die Ergebnisse mit den Mitgliedern der Kärntner Landesregierung diskutiert. „Mich interessiert, was sie bewegt, was sie sich wünschen und was wir als Politik besser machen können. Denn wer die Zukunft gestalten will, muss jenen zuhören, denen sie gehört“, betont Reichmann. Die Ideen und Vorschläge sollen anschließend gesammelt und ausgewertet werden. Sie sollen auch in die Weiterentwicklung der Kärntner Jugendpolitik und den Jugendaktionsplan 2027 einfließen.

Jugenddialog soll keine einmalige Aktion bleiben

Geht es nach Reichmann, soll der Jugenddialog auch künftig stattfinden. „Unser Ziel ist es, die Anliegen der jungen Menschen aufzunehmen und in unsere politische Arbeit einfließen zu lassen. Denn echte Beteiligung bedeutet, dass aus dem Zuhören auch konkrete Schritte entstehen“, so der Landesrat.