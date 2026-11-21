Nach vier Siegen in Folge musste sich der KAC am Freitag erstmals wieder geschlagen geben. Viel Zeit zum Ärgern bleibt den Rotjacken aber nicht: Bereits am Sonntag wartet mit Ferencváros Budapest der nächste Gegner.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, empfängt der KAC Ferencvárosi TC in der Heidi Horten-Arena. Nach der 2:3-Auswärtsniederlage gegen den HC Pustertal wollen die Rotjacken vor heimischem Publikum wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. In der Tabelle liegen die Klagenfurter weiterhin auf Platz vier.

KAC mit Problemen im Powerplay

Eine große Baustelle bleibt das Überzahlspiel: Von den letzten 34 Toren erzielte der KAC nur eines im Powerplay. Ausgerechnet hier liegt die größte Stärke der Gäste aus Budapest, die mit einer Erfolgsquote von 31,5 Prozent das beste Powerplay der Liga stellen. Zuletzt zeigten sich die Ungarn besonders torhungrig: Auf einen 7:3-Sieg gegen den VSV folgte eine spektakuläre 6:8-Niederlage gegen Bozen. Die Klagenfurter können dafür auf ihre Heimstärke bauen. Im Schnitt erzielen sie vor eigenem Publikum 4,4 Tore pro Spiel – mehr als jedes andere Team der Liga. Das bisher einzige Saisonduell mit Budapest ging allerdings mit 2:3 nach Verlängerung verloren.

Fünf Spieler fehlen weiterhin

Personell dürfte sich gegenüber Freitag nichts ändern. Sebastian Dahm, Nick Petersen, Fabian Hochegger und Matt Fraser fehlen verletzt, Thomas Hundertpfund ist angeschlagen. KAC-Verteidiger Maximilian Preiml fordert vor allem weniger Eigenfehler: „Gegen Budapest wollen wir wieder zu jenem Eishockey zurückkehren, das wir vor der Niederlage am Freitag gespielt haben.“ Spielbeginn ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Partie wird auf Sporteurope.TV übertragen.