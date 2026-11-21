Am heutigen Samstagvormittag zeichnete Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider gleich zwei langjährige Gastronomen für 25 und 30 Jahre Einsatz mit der Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt aus.

Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig, die Gastronomen Gert Höferer und Wolfgang Gallob sowie Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider bei der Verleihung der Dank- und Anerkennungsurkunden der Landeshauptstadt am Klagenfurter Christkindlmarkt.

Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig, die Gastronomen Gert Höferer und Wolfgang Gallob sowie Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider bei der Verleihung der Dank- und Anerkennungsurkunden der Landeshauptstadt am Klagenfurter Christkindlmarkt.

Am heutigen Samstagvormittag, dem 21. November 2026, ehrte Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider zwei echte Institutionen des Marktes für ihr jahrzehntelanges Engagement im Gastronomiebereich. Sowohl Gastronom Gert Höferer als auch die Familie Gallob erhielten für ihre langjährige Treue die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt überreicht.

25 Jahre „teatro’s christkindl“ und 30 Jahre „Kärntner Wurstbraterei“

Gleich zwei runde Jubiläen gab es an diesem Samstag zu feiern: Gert Höferer ist mit seinem bekannten Glühweinstand „teatro’s christkindl“ bereits seit 25 Jahren am Klagenfurter Christkindlmarkt vertreten. Die Familie Gallob sorgt mit ihrem traditionsreichen Imbiss-Stand „Kärntner Wurstbraterei“ sogar schon seit 30 Jahren für genussvolle Momente bei den Besucherinnen und Besuchern.

Bürgermeister Scheider gratuliert herzlich

Für den Stadtchef und Marktreferenten sind die beiden Betriebe ein unverzichtbarer Teil des adventlichen Treibens in der Landeshauptstadt: „Unser einzigartiger Christkindlmarkt lebt von den Standlerinnen und Standlern. Sie machen ihn erst zu dem, was er ist. Ich gratuliere Gert Höferer und der Familie Gallob ganz herzlich zu der wohlverdienten Auszeichnung und wünsche weiterhin alles Gute“, betonte Bürgermeister Christian Scheider.