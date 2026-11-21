Am 19. November 2026 verlieh die Universität Klagenfurt zum fünften Mal ihren Lehrepreis. Über 970 Studierende beteiligten sich an den Nominierungen, zwölf Auszeichnungen gingen schließlich an elf Lehrende und Tutoren.

Besondere Leistungen in der universitären Lehre wurden am 19. November 2026 an der Universität Klagenfurt vor den Vorhang geholt. Bereits zum fünften Mal vergab die Hochschule ihren Lehrepreis und zeichnete dabei Lehrpersonen aus, die mit klaren Konzepten, fachlicher Begeisterung und hohem Engagement überzeugen. Insgesamt gingen zwölf Preise an elf Lehrende sowie Tutoren, wobei Michael Radloff gleich in zwei Kategorien abräumte.

Über 970 Studierende stimmten ab

Wie Sabrina Weisskircher vom Center for University Learning and Teaching (CULT) bei der Verleihung erklärte, beteiligten sich im Wintersemester 2025/2026 und im Sommersemester 2026 mehr als 970 Studierende an den Nominierungen. Die bestbewerteten Lehrenden reichten danach ihre Lehrkonzepte ein, bevor eine interdisziplinäre Jury aus Fakultäten, ÖH Klagenfurt, Qualitätsmanagement, Hochschuldidaktik und Vizerektorat die Sieger kürte. Eine österreichweite Besonderheit ist dabei die eigene Kategorie für Tutoren in der Lehre. Vizerektorin für Lehre und Diversität Doris Hattenberger überreichte die Auszeichnungen gemeinsam mit ÖH-Vorsitzendem Sebastian Brunthaler.

Verleihung wurde selbst zum Praxisprojekt

Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Keynote von Paul Talbot von der FH Technikum Wien. Gleichzeitig wurde der Abend auch für Studierende selbst zum praktischen Lernort: Bachelorstudierende der Medien- und Kommunikationswissenschaft produzierten im Rahmen der Lehrveranstaltung „Praxisorientiertes Livestreaming“ unter Leitung von Philipp Schwarz und Thomas Sauerschnig vom CULT den Livestream der Feier. „Der Lehrepreis ist nicht nur ein Ort der Anerkennung, sondern auch ein Ort des Lehrens und Lernens“, unterstrich Hattenberger.