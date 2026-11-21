Der einstimmige Beschluss des Klagenfurter Stadtsenats zur Neugestaltung des Bereichs „Pfarrplatz SÜD“ stößt bei den Oppositionsparteien auf gemischte Reaktionen. Nachdem Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann und Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch das 1,2-Millionen-Euro-Projekt auf den Weg gebracht hatten, mahnen nun NEOS-Klubobmann Janos Juvan und Grünen-Stadtparteiobmann Stefan Samonig eine rasche und finanzierte Umsetzung ein.

Juvan: „Ohne saniertes Budget kann man noch so viel beschließen“

NEOS-Klubobmann Janos Juvan reagiert zurückhaltend auf den Beschluss der Stadtregierung. Zwar stelle niemand infrage, dass der Platz dringend erneuert werden müsse, doch ohne geordnete Stadtfinanzen bleibe das Vorhaben fraglich: „Natürlich braucht der Pfarrplatz dringend eine Sanierung, das bestreitet niemand. Aber ohne saniertes Budget kann man im Stadtsenat noch so viel beschließen. Umsetzen wird man davon wenig“, erklärt Juvan in einer Aussendung. Er verweist darauf, dass über den Pfarrplatz bereits seit Jahren debattiert werde: „Beim Heiligen-Geist-Platz ist es dasselbe. Klagenfurt leidet an Ankündigungspolitik. Was die Stadt endlich braucht, ist Umsetzungspolitik.“

Samonig begrüßt geplante Stadtoase, verlangt aber Zeitplan

Grundsätzlich positiv bewertet hingegen Grünen-Stadtparteiobmann Stefan Samonig die geplante Aufwertung des südlichen Pfarrplatzes. Dennoch drängt er nach mehr als zehn Jahren Diskussion auf verbindliche Schritte: „Es ist gut, dass am südlichen Pfarrplatz endlich eine Stadtoase entstehen soll. Mehr Bäume, Schatten, Sitzgelegenheiten und weniger Verkehr, genau das braucht Klagenfurt. Aber nach mehr als zehn Jahren Diskussionen muss jetzt Schluss mit den Ankündigungen sein: Das Projekt darf nicht wieder in irgendeiner Schublade verschwinden“, betont Samonig. Zudem verlangt der Grünen-Politiker Klarheit bei den Kosten und Terminen sowie eine Ausweitung der Maßnahmen auf das restliche Zentrum: „Jetzt müssen die Finanzierung stehen und ein konkreter Zeitplan auf den Tisch. Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter warten schon lange genug auf die Neugestaltung.“ Auch der Alte Platz müsse dringend saniert werden, so Samonig weiter: „Die Stadtoase am Pfarrplatz darf keine grüne Insel im Beton bleiben, sondern muss der Anfang einer klimafitten und lebenswerten Innenstadt sein.“

Hintergrund zum Projekt „Pfarrplatz SÜD“

Aufgrund schlechter Oberflächenbeläge im Umfeld der Stadtpfarrkirche hatte der Stadtsenat das redimensionierte Projekt „Pfarrplatz SÜD“ kürzlich einstimmig beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, wovon 600.000 Euro über Fördermittel von „Klima Aktiv“ finanziert werden sollen. Für den 11. Jänner um 17 Uhr ist zudem eine Informationsveranstaltung für Anrainer und Unternehmen im Pfarrsaal St. Egid angekündigt. Wir haben berichtet: 1,2 Millionen Euro: Klagenfurter Pfarrplatz Süd wird neu gestaltet.