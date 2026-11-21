Für Aufsehen sorgte am heutigen Samstagabend eine Aktion am Rande des großen Klagenfurter Krampuslaufs. Auf Social Media kursierende Aufnahmen zeigen, wie plötzlich Pyrotechnik auf dem Dach eines Gebäudes gezündet wurde.

Am heutigen Samstag, dem 21. November 2026, zieht der große Krampuslauf seit 19 Uhr wieder tausende Besucher in die Klagenfurter Innenstadt. Rund 1.000 Krampusse und Perchten aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum sorgen entlang der Route von der Bahnhofstraße bis zum Alten Platz mit zotteligen Fellen, rasselnden Ketten und kunstvollen Masken für Gänsehaut und gelebtes Brauchtum.

Rauchschwaden über dem Dach zu sehen

Doch abseits des eigentlichen Umzugs spielte sich am Abend noch eine ganz andere Szene hoch über den Köpfen der Zuschauer ab. Aktuelle Aufnahmen auf Social Media zeigen einen Vorfall in der Priesterhausgasse. Auf dem Dach des mehrstöckigen Hauses wurden pyrotechnische Fackeln gezündet, aus denen dichte, helle Rauchschwaden in den Himmel aufsteigen. Zudem hängt an der Fassade im Bereich der oberen Balkone ein großes, helles Banner mit dunkler Aufschrift. Was genau darauf steht, kann nicht erkannt werden. Wer genau hinter der Aktion auf dem Dach steckt und ob diese nun Folgen nach sich zieht, ist bisher noch unklar.