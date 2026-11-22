Eine rätselhafte Aktion auf einem Hausdach sorgte beim Klagenfurter Krampuslauf gestern für Aufsehen. Nun hat die Polizei neue Details zu den Hintergründen bekannt gegeben.

Was steckte hinter der rätselhaften Aktion auf einem Hausdach in der Klagenfurter Innenstadt? Wie berichtet, sorgten am Samstagabend, dem 21. November 2026, Aufnahmen in den sozialen Medien für Aufsehen. Darauf war zu sehen, wie während des großen Krampuslaufs plötzlich Pyrotechnik auf einem Gebäude in der Priesterhausgasse gezündet wurde. Auch ein großes Banner hing an der Fassade. Zunächst war unklar, wer dahintersteckte und was die Aktion zu bedeuten hatte. Nun hat die Polizei erste Antworten geliefert.

Zwei Unbekannte zündeten bengalische Fackeln

Offenbar handelte es sich um eine politisch motivierte Aktion. Aber der Reihe nach: Laut Polizei hielten sich gegen 20 Uhr zwei bislang unbekannte Personen auf dem Dach eines Wohnhauses in der Priesterhausgasse auf. Dort zündeten beide jeweils eine bengalische Fackel. Zudem warfen sie mehrere Flugblätter in die Menschenmenge, die sich anlässlich des Krampuslaufs in der Innenstadt aufhielt. Anschließend entrollten die Unbekannten ein riesiges Banner mit einer Größe von rund 3,5 mal 5 Metern. Darauf befand sich ein politisch motivierter Text.

Feuerwehr musste mit Drehleiter anrücken

Unmittelbar nach der Aktion ergriffen die beiden Personen die Flucht. Sie konnten bislang nicht ausgeforscht werden, so die Polizei. Um das große Banner von der Fassade zu entfernen, musste die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit ihrer Drehleiter anrücken. Sowohl das Banner als auch die Flugblätter wurden sichergestellt. Immerhin: Laut Polizei wurde bei der Aktion niemand verletzt. Auch Sachschäden entstanden nicht. Bei anderen Perchtenveranstaltungen in Kärnten ging es am Samstag nicht so friedlich zu. Mehr dazu hier: Brutale Angriffe bei Perchtenläufen: Zwei Verletzte in Kärnten.

Unbekannten drohen mehrere Anzeigen

Für die beiden Beteiligten könnte die Aktion dennoch ein Nachspiel haben. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch. Sollten die Unbekannten ausgeforscht werden, sind laut Polizei mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen vorgesehen. Dabei geht es um mögliche Verstöße gegen das Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehrsordnung, das Pyrotechnikgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz.

1.000 Krampusse in Klagenfurt unterwegs

Der große Klagenfurter Krampuslauf hatte am Samstagabend wieder Tausende Besucher in die Innenstadt gelockt. Rund 1.000 Krampusse und Perchten aus dem Alpen-Adria-Raum waren entlang der Strecke von der Bahnhofstraße bis zum Alten Platz unterwegs.