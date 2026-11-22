Für so einige Klagenfurter gibt es am Sonntagmorgen kein Wasser aus der Leitung. Grund ist ein Rohrbruch in der Dr.-Richard-Canaval-Gasse. Wo Betroffene jetzt Trinkwasser bekommen und wie lange die Reparatur dauert.

Ein Wasserrohrbruch in Klagenfurt hält am heutigen Sonntag, dem 22. November 2026, die Stadtwerke und die Berufsfeuerwehr auf Trab. In der Dr.-Richard-Canaval-Gasse ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Gebrechen gekommen. Eine Leserin machte unsere Redaktion auf den Vorfall aufmerksam. „Mehrere Haushalte ohne Wasser. Feuerwehr bereits vor Ort“, berichtete sie.

Mehrere Wohnblöcke betroffen

Wie der Dienstführer der Netzleitwarte der Stadtwerke Klagenfurt gegenüber 5 Minuten bestätigt, gab es auf Höhe der Dr.-Richard-Canaval-Gasse 31 einen Wasserrohrbruch. „Es sind ein paar Wohnblöcke betroffen“, erklärt er. Eingetreten sei der Schaden gegen 5 Uhr in der Früh. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bereits mit der Behebung des Schadens beschäftigt. „Aktuell wird dort aufgegraben und gerichtet“, heißt es auf Nachfrage. Und die Behebung des Schadens wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen: Voraussichtlich werden die Arbeiten bis etwa 14 Uhr dauern, wie der Dienstführer erklärt.

Hier bekommen Betroffene Trinkwasser

Für die Bewohner, die derzeit ohne fließendes Wasser auskommen müssen, haben die Stadtwerke eine Notversorgung eingerichtet. Vor der Dr.-Richard-Canaval-Gasse 106 wird Trinkwasser in Flaschen zur Verfügung gestellt. Betroffene können sich dort mit Wasser versorgen, bis die reguläre Versorgung wiederhergestellt ist.

©Leserfoto Die Stadtwerke stellen für Betroffene Trinkwasser bereit.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Unterstützung erhalten die Stadtwerke von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Wie die Leitstelle gegenüber 5 Minuten erklärt, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr alarmiert. Ein Fahrzeug rückte aus, um vor Ort hauptsächlich Absperrarbeiten durchzuführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 07:14 Uhr aktualisiert