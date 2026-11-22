Rund 960.000 Euro haben das Land Kärnten und die Gemeinde Grafenstein gemeinsam in die Sanierung zweier Verbindungsstraßen gesteckt. Nun wurden die erneuerten Abschnitte offiziell eröffnet.

In der Gemeinde Grafenstein wurden gleich drei Straßenbauprojekte abgeschlossen. Zwei Abschnitte der Verbindungsstraße „Aich–Fischern“ sowie ein Teilstück der Verbindungsstraße „Truttendorf“ wurden diese Woche nach umfangreichen Sanierungsarbeiten offiziell wiedereröffnet. Das Land Kärnten und die Gemeinde investierten dafür gemeinsam rund 960.000 Euro.

Knapp zwei Kilometer Straße erneuert

Besonders umfangreich waren die Arbeiten an der Verbindungsstraße „Aich–Fischern“. Auf einer Länge von knapp zwei Kilometern wurde die beschädigte Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert. Zusätzlich errichtete man zwei Wurfsteinmauern und setzte Maßnahmen zur Entwässerung um. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 830.000 Euro. Auch die Verbindungsstraße „Truttendorf“ wurde saniert. Dort erhielt ein 260 Meter langer Straßenabschnitt einen neuen Asphaltbelag. Dafür wurden weitere 130.000 Euro aufgewendet.

Wohnhäuser und Bauernhöfe profitieren

Die beiden Straßen sind vor allem für die Menschen und Betriebe in der Umgebung wichtig. Sie erschließen insgesamt sieben Hofstellen, zwölf Wohnhäuser und einen Gewerbebetrieb. Zudem dienen sie der Erreichbarkeit von rund 100 Hektar Wald und 180 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. „Eine gut ausgebaute und sichere Straßeninfrastruktur ist für die Bevölkerung, unsere landwirtschaftlichen Betriebe und die Wirtschaft in unserer Gemeinde von großer Bedeutung“, betont Bürgermeister Valentin Egger (LD).

Land investiert jährlich Millionen in Wegenetz

Bei der offiziellen Eröffnung war auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) dabei. „Ein leistungsfähiges Wegenetz ist die Basis für die Erreichbarkeit unserer Regionen“, erklärte er. Das ländliche Wegenetz in Kärnten umfasst insgesamt rund 8.600 Kilometer. Jährlich werden laut Land mehr als 200 Projekte umgesetzt und gefördert. Das Agrarreferat stellt dafür rund zehn Millionen Euro pro Jahr bereit.