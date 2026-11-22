Die Stadtgalerie Klagenfurt widmet dem 2015 verstorbenen Kärntner Künstler Franz Grabmayr eine eigene Ausstellung. Unter dem Titel „Alles Farbe“ werden seit Freitag, dem 20. November 2026, zahlreiche seiner Werke präsentiert. Eine Besonderheit, denn obwohl Grabmayr aus Kärnten stammte, waren seine Malereien in seiner Heimat bislang nur selten in diesem Umfang zu sehen.

Gemälde aus Farbe, Sand und Erde

Franz Grabmayr wurde 1927 geboren und wuchs im Mölltal auf. Die harte Bauernarbeit am Pfaffenberg in Obervellach und seine enge Verbindung zur Natur prägten später auch seine Kunst. Bekannt wurde er vor allem durch seine außergewöhnlichen Ölgemälde, bei denen er die Farbe in dicken Schichten auftrug. Dabei arbeitete er auch Naturmaterialien wie Sand, Asche, Erde und Getreidehalme in die noch feuchte Farbe ein. So entstanden reliefartige Strukturen und schwere Kunstwerke, die teilweise mehrere Dutzend Kilogramm wiegen. Auch seine Arbeitsweise war ungewöhnlich: Grabmayr stellte seine Staffelei häufig direkt in der Natur auf, etwa zwischen Felsen, in Wäldern oder an Flüssen. Dort hielt er seine Eindrücke auf der Leinwand fest.

Besondere Ausstellung vor seinem 100. Geburtstag

Die Stadtgalerie zeigt nun Werke aus dem Nachlass des Künstlers, aus Privatbesitz und aus der Sammlung der Stadt Klagenfurt. Anlass ist auch der bevorstehende 100. Geburtstag Grabmayrs im Jahr 2027. „In Kärnten war das monumentale Schaffen dieses Ausnahmekünstlers bislang leider viel zu selten in diesem Umfang zu sehen“, erklärt Kulturreferent Franz Petritz. Umso erfreulicher sei es, dass die Ausstellung noch vor dem Jubiläumsjahr zustande gekommen ist.

An diesem Tag ist der Eintritt kostenlos

Wer sich die außergewöhnlichen Gemälde ansehen möchte, hat dazu noch bis 31. Jänner 2027 Gelegenheit. Eine besondere Möglichkeit bietet sich am Samstag, dem 28. November 2026: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Stadtgalerie können Besucher die Ausstellung an diesem Tag kostenlos besichtigen.