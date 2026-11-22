Jedes Kind hinterlässt Spuren, ganz gleich, wie kurz sein Leben war. Mit einem besonderen Erinnerungsbaum möchte die Organisation Wandelstern in Klagenfurt verstorbenen Kindern einen sichtbaren Platz geben.

Ein kleiner Anhänger an einem Baum, der für eine Familie die ganze Welt bedeutet: Mit dem „Baum der Erinnerung“ möchte die gemeinnützige Organisation Wandelstern auch heuer wieder ein sichtbares Zeichen für sogenannte Sternenkinder setzen. Gemeint sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Am Freitag wird der Erinnerungsbaum in Klagenfurt eröffnet.

Jeder Anhänger erinnert an ein verstorbenes Kind

Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und andere Angehörige können einen Anhänger am Baum anbringen. Jeder einzelne steht für ein Kind, dessen Leben viel zu früh endete, und für die Liebe, die über den Tod hinaus bestehen bleibt. „Mit jedem Anhänger machen wir sichtbar, was so oft im Verborgenen bleibt: die unendliche Liebe zu einem Kind, das viel zu früh gehen musste. Jedes dieser Kinder hat Spuren hinterlassen. Und jede Familie verdient es, mit ihrer Geschichte und ihrer Trauer gesehen zu werden“, erklärt Bernadette Hartl, Gründerin und Pressesprecherin von Wandelstern.

„Trauer kennt keine Öffnungszeiten“

Mit der Aktion möchte die Organisation auch auf ein Thema aufmerksam machen, über das noch immer viel zu selten gesprochen wird: die Trauer um ein verstorbenes Kind. Betroffene Familien erleben laut Wandelstern neben ihrem Schmerz häufig auch Schweigen, Hilflosigkeit und mangelndes Verständnis. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Klagenfurt begleitet Familien in ganz Kärnten. Ein interdisziplinäres Team leistet dafür nach eigenen Angaben jährlich Tausende ehrenamtliche Beratungsstunden und ist auch nachts für Betroffene erreichbar. „Sternenkinder suchen sich nicht aus, wann sie zur Welt kommen und sterben. Und Trauer kennt keine Öffnungszeiten. Deshalb sind wir da, wenn Familien uns brauchen – auch mitten in der Nacht, wenn der Schmerz unerträglich scheint und niemand sonst erreichbar ist“, betont Hartl.

Auch Adventsbasar geplant

Der Baum der Erinnerung wird am Freitag, dem 27. November, um 8.30 Uhr eröffnet. Am Samstag, dem 28. November, ist Wandelstern außerdem mit einem Informationsstand vor Ort vertreten. Am 11. und 12. Dezember findet beim Erinnerungsbaum zusätzlich ein Adventsbasar statt.