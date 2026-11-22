Staub vor dem Friseursalon, Lärm im Haus und Schäden im Lift: In einer Klagenfurter Wohnanlage liegen die Nerven blank. Seit Juli wird dort saniert, doch die Bewohner beklagen massive Belastungen.

Eigentlich sollen in einer Wohnanlage in der Kempfstraße in Klagenfurt sechs Wohnungen wieder bewohnbar gemacht werden. Doch die Sanierungsarbeiten, die bereits seit Anfang Juli laufen, sorgen bei den übrigen Hausbewohnern für ordentlich Unmut: Lärm, Staub und Schäden im Gebäude prägen ihren Alltag. Auch ein Friseursalon soll durch die Baustelle beeinträchtigt worden sein.

Bewohner kritisieren fehlende Informationen

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hat sich die Eigentümergemeinschaft mittlerweile mit einer Beschwerde an die Stadt gewandt. Besonders der Abtransport von Bauschutt habe für Probleme gesorgt. Durch zwei Container vor dem Friseursalon sei es zu einer starken Staubentwicklung gekommen. Auch im Stiegenhaus hätten die Bewohner zeitweise unter erheblichen Belastungen gelitten. Zudem sollen Handwerker Schäden in den Gängen und im Lift verursacht haben. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Kommunikation. Die Bewohner bemängeln, dass sie über die Arbeiten nicht ausreichend informiert worden seien. Gerade für ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen seien die Belastungen während der sommerlichen Hitzewelle besonders problematisch gewesen.

Stadt entschuldigt sich und verspricht Verbesserungen

Die Stadt Klagenfurt weist den Vorwurf zurück, die Hausverwaltung nicht informiert zu haben. Diese sei bereits im Juni über die geplanten Arbeiten verständigt worden, so die Krone. Gleichzeitig bedauert man die entstandenen Unannehmlichkeiten und verspricht, die betroffenen Bereiche gründlich reinigen sowie entstandene Schäden beheben zu lassen. Ein Ende der Baustelle ist jedenfalls absehbar: Die besonders lärmintensiven Arbeiten sollten bereits Mitte November abgeschlossen sein. Bis Dezember 2026 sollen alle sechs Wohnungen fertig saniert werden und anschließend wieder zur Vermietung bereitstehen.