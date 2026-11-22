Kurz nachdem eine 20-Jährige ihr Auto auf einem Parkplatz in Maria Rain abgestellt hatte, stieg weißer Rauch auf und der Wagen stand wenig später in Vollbrand. Nun steht fest, was das Feuer ausgelöst hat.

Nach dem Fahrzeugbrand am Samstag haben Brandermittler nun die Ursache geklärt. Ein elektrischer Defekt im Motorraum löste das Feuer aus.

Nach dem Fahrzeugbrand am Samstag haben Brandermittler nun die Ursache geklärt. Ein elektrischer Defekt im Motorraum löste das Feuer aus.

Am Samstag, dem 21. November 2026, stellte eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land ihr Auto um 7.15 Uhr auf einem Parkplatz in Maria Rain ab. Als sie nur wenige Minuten später, um 7.24 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass weißer Rauch aus dem vorderen, unteren Bereich des Autos austrat. Kurze Zeit später stand das Auto bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Maria Rain rückte mit 16 Mann aus und konnte den Fahrzeugbrand löschen. Wir haben berichtet: Auto auf Parkplatz abgestellt – plötzlich brennt es lichterloh.

Elektrischer Defekt löste Feuer aus

Nachdem die Brandursache zunächst noch unklar war, brachten die am heutigen Sonntag, dem 22. November 2026, durchgeführten Brandermittlungen Klarheit: Wie die Polizei mitteilt, ergaben die Erhebungen als Ursache einen elektrischen Defekt im Motorraum.