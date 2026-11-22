Eine 23-jährige Klagenfurterin wollte online ein Kleidungsstück verkaufen und fiel dabei samt ihrem Freund auf Betrüger herein. Über einen gefälschten Link wurden schließlich mehrere hundert Euro vom Konto des Mannes abgebucht.

Ein vermeintlich unkomplizierter Privatverkauf endete für ein junges Paar in Klagenfurt mit einem bösen Erwachen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 23 Jahre alte Frau aus Klagenfurt ein Kleidungsstück auf einer Online-Verkaufsplattform im Internet verkaufen. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Interessent bei ihr, woraufhin das Gespräch auf einen Messenger-Dienst am Handy wechselte.

Gefälschter Link führte zur Dateneingabe

In weiterer Folge schickten die Täter der Frau eine E-Mail mit einer vermeintlichen Kaufbestätigung. Dazu heißt es seitens der Kärntner Polizei: „Darin befand sich ein link, den sie anklickte und ihre Bankdaten eingab.“ Da die angebliche Bezahlung jedoch nicht funktionierte, versuchte ihr Freund zu helfen und gab ebenfalls seine Bankdaten ein. „Kurz darauf bekam er eine Signaturabfrage, bei der er zwei Freigaben zu einigen Hundert Euro von seinem Konto tätigte“, so die Kärntner Polizei.