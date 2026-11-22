Bürgermeister Christian Scheider überreichte die Dank- und Anerkennungsurkunden der Landeshauptstadt und gratulierte gemeinsam mit Vertretern der Stadtpolitik den Geehrten zu ihren Jubiläen und Auszeichnungen.

Bürgermeister Christian Scheider überreichte die Dank- und Anerkennungsurkunden der Landeshauptstadt und gratulierte gemeinsam mit Vertretern der Stadtpolitik den Geehrten zu ihren Jubiläen und Auszeichnungen.

Beim diesjährigen traditionellen Klagenfurter Krampuslauf gab es am Samstagabend nicht nur schauriges Vergnügen für zigtausende Besucher in der Innenstadt, sondern auch besondere Auszeichnungen. Gleich drei Jubiläen standen im Mittelpunkt: Die Krampusgruppe Welzenegg feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen, der Klagenfurter Krampusumzug selbst blickt auf sein 35-Jahr-Jubiläum zurück und die Widdersdorfer Wolferer aus Niederbayern sind bereits seit 25 Jahren Teil des Umzugs in der Landeshauptstadt.

35 Jahre Klagenfurter Krampusumzug und 40 Jahre Gruppe Welzenegg

Bereits im Jahr 1991 gründete Josef Pickl-Hafner den Krampusumzug in Klagenfurt, der seither als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender verankert ist. Für ihr jahrzehntelanges Engagement um das Kärntner Brauchtum wurden Brauchtumsdirektor Gerhard Winkler und sein Stellvertreter Josef Pickl-Hafner mit der Dank- und Anerkennungsurkunde ausgezeichnet. Eine weitere Urkunde ging an die Krampusgruppe Welzenegg. Der Verein besteht seit 1986 und wird bis heute von Gründungsobmann Josef Pickl-Hafner offiziell geführt. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelte sich die Gruppe zu einer festen Gemeinschaft, die sich mit großem Einsatz der Pflege des Krampusbrauchtums widmet.

Gäste aus Niederbayern seit einem Vierteljahrhundert dabei

Ebenfalls geehrt wurden die Widdersdorfer Wolferer aus Niederbayern. Seit einem Vierteljahrhundert reisen sie mit ihren Glocken zum Krampuslauf an den Wörthersee und zählen dort zu den Höhepunkten des Umzugs. Bemerkenswert dabei: Seit 25 Jahren kommen sie in Österreich ausschließlich exklusiv zum Krampuslauf nach Klagenfurt. Anlässlich dieses Jubiläums erhielten auch sie die Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt.