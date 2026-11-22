Von gestern, Samstag, bis zum heutigen Sonntag, dem 22. November 2026, geht in der Landeshauptstadt erstmals die Weltmeisterschaft in der Rock’n’Roll-Akrobatik über die Bühne.

Rund 1.200 Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Nationen treten an diesem Wochenende bei der Rock’n’Roll-Akrobatik-WM im Sportpark an, unter ihnen sind auch 52 Kärntner.

Rund 1.200 Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Nationen treten an diesem Wochenende bei der Rock’n’Roll-Akrobatik-WM im Sportpark an, unter ihnen sind auch 52 Kärntner.

Rund 1.200 Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Nationen sind am Start, darunter auch 52 heimische Sportler aus Kärnten. Begleitet werden sie von rund 2.000 mitreisenden Fans, die für ausgelassene Stimmung in der Landeshauptstadt sorgen.

„Kraft, Ausdauer, Koordination und enormes Können“

Für Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hat die Austragung der Weltmeisterschaft einen hohen Stellenwert für das Bundesland: „Eine Veranstaltung dieser Größenordnung nach Kärnten zu holen, ist eine große Auszeichnung für unser Sportland und den Sportpark Klagenfurt. Sie bringt Wertschöpfung für unser Bundesland und bietet die Möglichkeit, Kärnten international als attraktives Sport- und Tourismusland zu präsentieren. Mein großer Dank gilt dem gesamten Organisationsteam und allen Helferinnen und Helfern, die das möglich gemacht haben.“ Zudem zeigt sich Fellner von den athletischen Anforderungen der Sportart tief beeindruckt: „Rock’n’Roll-Akrobatik ist weit mehr als Takt- und Rhythmusgefühl. Es braucht Kraft, Ausdauer, Koordination und enormes Können. Mein Respekt gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die hier ihr Bestes geben.“

© LPD Kärnten/Jannach

Zehn Disziplinen im Klagenfurter Sportpark

Ausgerichtet wird das Großevent vom Jailhouse Rock’n’Roll Club, der nach erfolgreichen internationalen Bewerben wie den World Cups 2015 und 2022 sowie den Österreichischen Meisterschaften 2019 nun die Weltspitze an den Wörthersee geholt hat. Auf dem Programm stehen insgesamt zehn Disziplinen, darunter etwa die Ladies Formation und die Main Class Free Style.