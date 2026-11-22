Am Samstag, dem 28. November 2026, steigt in Wien das Finale des SprintChampions. Unter den 17 nominierten Kärntner Athleten stellt der LAC-Klagenfurt mit gleich sieben Talenten ein starkes Aufgebot.

Wenn am Samstag, dem 28. November 2026, in Wien der Startschuss zum großen Finale des SprintChampions fällt, messen sich dort die schnellsten Nachwuchssprinter der Altersklassen U8 bis U14 aus ganz Österreich. Aus jedem Bundesland wurden die besten jungen Läufer nominiert, sodass insgesamt mehr als 130 Kinder an den Start gehen werden.

Starkes Aufgebot aus der Landeshauptstadt

Insgesamt 17 Nachwuchsathleten vertreten die Kärntner Farben beim Bundesfinale. Besonders stark vertreten ist dabei der LAC-Klagenfurt, der gleich sieben junge Sportler ins Rennen schickt. Für den Verein gehen Kristina Steiner, Jakob Kurzmann, Felix Falaha, Konstantin Kollmann, Paul Rosenzopf sowie Lara und Luca Sunitsch an den Start.