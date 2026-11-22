Der EC-KAC liegt im Heimspiel gegen FTC-Telekom Budapest zwischenzeitlich mit 1:3 und 3:4 zurück, kämpft sich aber zweimal eindrucksvoll zurück und feiert dank Jan Drozg einen 5:4-Sieg nach Penaltyschießen.

Nach der knappen 2:3-Auswärtsniederlage vom Freitag gegen den HC Pustertal wollte der EC-KAC am heutigen Sonntag, dem 22. November 2026, vor heimischem Publikum in der Heidi Horten-Arena unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Doch das Duell mit dem ungarischen FTC-Telekom entwickelte sich zu einem wahren Eishockey-Krimi mit neun Toren und einer Aufholjagd.

Kalte Dusche zu Beginn, dann Aufholjagd

Bereits nach 32 Sekunden gerieten die Rotjacken durch einen frühen Treffer von Ferenc Laskawy mit 0:1 in Rückstand, doch Travis St. Denis sorgte in der 4. Spielminute (3:35) rasch für den 1:1-Ausgleich. Im zweiten Drittel zogen die Gäste aus Budapest durch Tore von Topi Rönni (20:49) und Jonne Tammela (24:55) auf 1:3 davon. Der KAC steckte den Zwei-Tore-Rückstand jedoch nicht weg: Maximilian Preiml verkürzte in der 37. Minute (36:48) auf 2:3, ehe Luca Dreier kurz nach Beginn des Schlussdrittels (43:14) den 3:3-Ausgleich erzielte. Als Bendegúz Dobos in der 52. Minute (51:24) die Ungarn abermals mit 3:4 in Führung brachte, glich der KAC durch Simeon Schwinger (54:40) zum 4:4 aus.

Jan Drozg entscheidet das Penaltyschießen

Nachdem die anschließende Verlängerung ohne weiteren Treffer geblieben war, musste die Entscheidung im Shootout fallen. Dort behielten die Rotjacken die besseren Nerven: Jan Drozg verwertete den entscheidenden Penalty und fixierte damit den viel 5:4-Heimsieg für die Klagenfurter.