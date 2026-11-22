Rund 300 Gäste folgten am Donnerstag, dem 19. November 2026, der Einladung zum 28. Jahresempfang des Kärntner Militärkommandanten Brigadier Philipp Eder in die Klagenfurter Georg Goëss-Kaserne.

Beim Jahresempfang des Kärntner Militärkommandanten wurde der Airport Klagenfurt als „wehrpolitische Institution des Jahres 2026“ geehrt.

Beim Jahresempfang des Kärntner Militärkommandanten wurde der Airport Klagenfurt als „wehrpolitische Institution des Jahres 2026“ geehrt.

Seit 1998 ist der Jahresempfang des Kärntner Militärkommandanten ein Fixpunkt im Kalender. Auch am Donnerstag, dem 19. November 2026, konnte Brigadier Philipp Eder in der Klagenfurter Georg Goëss-Kaserne rund 300 Gäste aus Politik, Behörden, Exekutive, Rettungs- und Einsatzorganisationen, Kirche, diplomatischem Korps, Traditions- und Kameradschaftsverbänden sowie dem Bundesheer begrüßen.

Airport Klagenfurt für enge Kooperation ausgezeichnet

Traditioneller Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung für besondere Verdienste um das Österreichische Bundesheer, die heuer bereits zum 27. Mal vergeben wurde. Für 2026 fiel die Wahl auf die Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH (Airport Klagenfurt) als „wehrpolitische Institution des Jahres“.

Ehrung für Kärntner Rekrut des Jahres und 45 Jahre Partnerschaft

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Empfangs auch der Kärntner Rekrut des Jahres 2026 ausgezeichnet sowie die seit mittlerweile 45 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Verbund Hydro Power AG gewürdigt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von einer Combo der Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Musikmeister Vizeleutnant Josef Schmidl.