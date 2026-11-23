Zwei Fußgänger sind am Abend des 22. November auf einem Schutzweg in Klagenfurt von einem Auto erfasst worden.

Während ein 50-Jähriger leicht verletzt wurde, musste ein 74-jähriger Mann ins UKH Klagenfurt gebracht werden.

Während ein 50-Jähriger leicht verletzt wurde, musste ein 74-jähriger Mann ins UKH Klagenfurt gebracht werden.

Im Stadtgebiet von Klagenfurt ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall im Bereich einer Kreuzung, bei dem zwei Passanten angefahren wurden. Die beiden Männer waren gerade dabei, die Straße auf einem Zebrastreifen zu queren, als ein Auto mit ihnen zusammenstieß.

Zwei Personen verletzt

Am Steuer des Wagens saß eine 32 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Durch den Aufprall wurde ein 74-jähriger Fußgänger zu Boden gerissen. Im Zuge des Sturzes riss er zudem seinen 50-jährigen Begleiter aus Niederösterreich mit, der dabei leichte Blessuren davontrug. „Die Rettung musste den 74-jährigen Mann in das UKH Klagenfurt bringen“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.