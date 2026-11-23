Auf der B 85 in Feistritz im Rosental prallten am Sonntagmorgen bei einem Wendemanöver zwei Autos zusammen. Ein 32-Jähriger wurde verletzt und per Hubschrauber ins UKH geflogen.

Auf der B 85 im Gemeindegebiet von Feistritz im Rosental hat sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt, sein Fahrzeug auf der Bundesstraße zu wenden.

Rettungshubschrauber alarmiert

Während des Wendemanövers stieß der Wagen im Begegnungsverkehr mit dem Pkw eines gleichfalls aus dem Bezirk Klagenfurt Land stammenden 32-Jährigen zusammen. „Dessen PKW kam ins Schleudern und fuhr ins Straßenbankett. Der 32-jährige Unfalllenker wurde dabei verletzt und musste vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt gebracht werden“, berichten die Beamten.

Positiver Alkotest

Im Unfallkrankenhaus wurde bei dem 32-Jährigen ein Alkotest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte. Der 54-Jährige überstand die Kollision unverletzt. Neben Polizei und Rettung stand auch die Feuerwehr Suetschach und Feistritz im Rosental am Unfallort im Einsatz.