Die kalten Temperaturen machen Lust auf Wintersport. Eine Feuerwehr aus Klagenfurt bereitet ihren Eislaufplatz bereits auf Hochtouren für den Saisonstart vor.

Während das Wetter im Verlauf dieser Woche weiter abkühlt und die winterliche Stimmung richtig Fahrt aufnimmt, stellt sich bereits die Frage, wann man wo bereits eislaufen kann. Geht es nach der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf Klagenfurt, kann der Saisonstart gar nicht früh genug losgehen.

„Freuen uns schon“

„Wir sind mit vollem Einsatz dabei und sputen uns, damit unser Eislaufplatz so schnell wie möglich fertig wird“, berichten die Einsatzkräfte am Sonntag in den sozialen Medien, denn die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und „wir freuen uns schon darauf, euch bald am Eis begrüßen zu dürfen“. Wann es genau losgeht, konnte die Wehr noch nicht preisgeben, bestätigt aber, dass weitere Informationen folgen werden.