Durchgeführt werden die Charterverbindungen erneut in Zusammenarbeit mit der Fluglinie Avantiair. Damit können Reisende aus Kärnten ohne Umsteigen in zwei unterschiedliche Inselwelten aufbrechen, wobei der Flugplan je nach Saison auf die Kykladen im Frühsommer und auf die Sporaden im Spätsommer ausgerichtet ist.

Über die Inseln

Den Auftakt machen im Mai und Juni 2027 die wöchentlichen Samstagsflüge auf die Kykladeninsel Paros. Dort erwarten die Urlauber weiß getünchte Häuser, blaue Kuppeln, mit Bougainvillea geschmückte Gassen sowie Tavernen am Fischerhafen von Naoussa, die fangfrischen Fisch servieren. Wer weiterreisen möchte, erreicht die Nachbarinsel Naxos von Paros aus mit einem privaten Schiffstransfer in 20 Minuten. Im Spätsommer verlagert sich das Flugangebot in die Region der Sporaden. Von Mitte August bis Mitte September 2027 startet jeden Freitag eine Maschine von Klagenfurt nach Skiathos. Die Insel zeichnet sich durch Pinienwälder aus, die bis an die Küste reichen, sowie durch türkisfarbene Buchten und über 60 Strände, darunter der feinsandige und schattige Koukounaries-Strand. Versteckte Küstenabschnitte sind per Boot zugänglich. Von Skiathos aus bestehen zudem Schiffsverbindungen zu den benachbarten Inseln Skopelos und Alonissos.

Fliegst du oft? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Besondere Inseln direkt ab Klagenfurt“

Die Bedeutung der Anbindung für Reisende aus Kärnten unterstreicht der Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, Maximilian Wildt: „Griechenland zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Kärntnerinnen und Kärntner. Mit Paros/Naxos und Skiathos hat Springer Reisen wieder ganz besondere Inseln direkt ab Klagenfurt im Programm, ohne Umsteigen und mit kurzer Anreise zum Flughafen. Solche Verbindungen zeigen, wie wichtig Partner aus der Region für unser Flugangebot sind“. Auch aufseiten des Veranstalters sieht man in den kurzen Wegen einen klaren Vorteil für die Kunden, wie Andrea Springer, Geschäftsführerin von Springer Reisen, ausführt: „Unsere Gäste schätzen es, ihren Urlaub direkt vor der Haustür zu beginnen: mit kurzer Anreise, überschaubaren Wegen am Flughafen und persönlicher Betreuung. Die Flüge ab Klagenfurt machen das besonders bequem. Ob Kykladen im Frühsommer oder Sporaden im Spätsommer – beide Reisezeiten bieten angenehme Temperaturen und eine entspannte Urlaubsatmosphäre“.

Zwei Inseln, ein Urlaub

Für die Sommersaison 2027 erweitert Springer Reisen zudem das Angebot vor Ort um neu buchbare Ausflugspakete für Skiathos und Skopelos. Als besonderes Programm wird die Reisekombination „Zwei Inseln, ein Urlaub“ angeboten, die einen Aufenthalt von drei Nächten im Princess Resort auf Skiathos mit vier Nächten im Marpunta Resort auf Alonissos verbindet.