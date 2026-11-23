Wenn Sonja Steger und Eva Brislinger zum Weihnachtsmulirett rufen, kommt sogar der Krampus ins Schwitzen: Am 1., 2. und 3. Dezember gastiert „Die Damenwahl“ mit dem Programm „Fette Engel“ in den Klagenfurter Kammerlichtspielen.

Vorweihnachtlicher Humor mit Musik, Literatur und Kabarett erwartet das Publikum Anfang Dezember in der Klagenfurter Adlergasse: Am Dienstag, dem 1. Dezember, Mittwoch, dem 2. Dezember, sowie Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, bringen Sonja Steger und Eva Brislinger ihr Weihnachtsprogramm „Fette Engel“ wieder auf die Bühne der Kammerlichtspiele in Klagenfurt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Schräge Weihnachtslieder und himmlische Klänge

In ihrem „Weihnachtsmulirett mit geflügelten Putten“ nehmen die beiden Künstlerinnen den Advent mit viel Witz aufs Korn: Fette Barockengelchen werden durchleuchtet, gut abgefüllte Likörfläschchen belauscht und Ehemänner schlagen sich mit Dekoschrott herum. Dazu erklingen schräge Weihnachtslieder, unbefleckte Literatur und amüsante Geschichten rund um die Frage, wer eigentlich den Mann mit dem Keks bestellt hat. Musikalisch begleitet wird der Abend von Alenka Piotrowicz am Cello und Ferdinand Bambico am Piano.

Benefizabend für das Gewaltschutzzentrum Kärnten

Am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, gibt es zudem eine besondere Zugabe: Gemeinsam mit der Kärntner Landesversicherung widmet „Die Damenwahl“ diese Vorstellung dem guten Zweck und lädt zu einem Benefizabend zugunsten des Gewaltschutzzentrums Kärnten. Tickets sind erhältlich unter www.die-damenwahl.at.