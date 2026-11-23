Neue Entwicklungen in der STW-Causa: Das Bezirksgericht ließ den Strafantrag zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft zurückgehen. Zudem gibt es Gerüchte um eine weitere Ablöse.

Rund um die Klagenfurter Stadtwerke (STW) gibt es vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Mittwoch neue juristische und politische Entwicklungen.

Strafantrag als Auslöser

Den Stein ins Rollen gebracht hatte am 4. November ein Strafantrag der Staatsanwaltschaft gegen die STW-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig sowie einen leitenden Angestellten. Der Vorwurf betrifft eine mutmaßliche Beweismittelfälschung, bei der die Vorstände als Bestimmungstäter und der Mitarbeiter als unmittelbarer Täter gehandelt haben sollen. Außerdem beantragte die Anklagebehörde eine Verbandsgeldbuße gegen die Tochterfirma Energie Klagenfurt. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten.

Gericht schickt Strafantrag zur Überprüfung zurück

Wie am Montag bekannt wurde, übermittelte die zuständige Richterin am Bezirksgericht Klagenfurt den Akt wieder an die Staatsanwaltschaft. Gerichtssprecherin Martina Löbel erklärte gegenüber dem ORF, dass der Strafantrag dort noch einmal kontrolliert werden müsse. Zu den konkreten Gründen machte sie keine Angaben. Generell komme ein solcher Vorgang dann vor, wenn aus Sicht des Gerichts zusätzliche Ermittlungsschritte notwendig seien. Gleichzeitig stellte das Bezirksgericht klar, dass es sich dabei um keine Zurückweisung handelt. Seitens der Staatsanwaltschaft hieß es Medienberichten zufolge, der Strafantrag habe unverändert Bestand und falle weiter in die gerichtliche Zuständigkeit.

FPÖ kritisiert Vorgangsweise im Stadtsenat

Auf politischer Ebene hatte der Stadtsenat den Vorständen bereits letzte Woche einstimmig das Vertrauen entzogen und ihre Abberufung eingeleitet, was auch von der Hauptversammlung bestätigt wurde – 5 Minuten hat ausführlich berichtet. Die endgültige Entscheidung soll nun am Mittwoch im Aufsichtsrat fallen. Obwohl FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann dem Antrag im Stadtsenat zugestimmt hatte, übten ihre Parteikollegen Gernot Darmann und Andreas Skorianz nun in einer Aussendung Kritik. Der Beschluss sei als kurzfristig eingebrachte „Tischvorlage“ ohne ausreichende Debatte durchgezogen worden. Auch bei der eingeleiteten Abberufung der Stadtwerkevorstände sehen die Freiheitlichen erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken: „Eine Abberufung beendet nicht automatisch sämtliche vertragliche Zahlungsansprüche. Der Fall Christian Peham kostete die Stadtwerke laut Rechnungshof insgesamt 718.151 Euro. Eine Wiederholung muss verhindert werden“, so Skorianz. Die FPÖ verlangt deshalb, umgehend den Gemeinderat einzuberufen.

Diskussion um Aufsichtsratschef Neuner

Darüber hinaus sorgt eine mögliche weitere Personalrochade für Unruhe: Laut Medienberichten gibt es Spekulationen, wonach auch Aufsichtsratsvorsitzender Johann Neuner abgelöst werden könnte. Darmann warf der SPÖ und Bürgermeister Christian Scheider (FSP) vor, bereits eigene Kandidaten für den Vorstand und den Aufsichtsratsvorsitz in Stellung zu bringen, und sprach von „Postenschacher-Mief“. Neuner gab Medienberichten zufolge an, die Gerüchte zwar mitbekommen zu haben, selbst aber über keinerlei Informationen zu verfügen. Bürgermeister Scheider lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf geplante Gespräche nach dem Mittwoch-Termin. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) wies gegenüber der „Kleinen Zeitung“ die Anschuldigungen zurück: „Was hätte ich zwei Monate vor der Wahl davon?“ Seitens der FSP wird heute in einer Aussendung darauf verwiesen, dass sich Darmann „in Aufgaben der Stadtpolitik einmischt, von denen er offenkundlich keine Ahnung hat.“ Weiters betont Gemeinderat Dieter Schmied, Klubobmann der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP): „Nachdem der Prozess nun eingeleitet wurde, um die Stadtwerke wieder auf solide Beine zu stellen, versucht Darmann in Klagenfurt für Chaos zu sorgen, anstatt sich um seine eigentliche Arbeit im Nationalrat zu kümmern.“

NEOS: „Scheider muss endlich Verantwortung übernehmen“

Die NEOS betonten in einer heutigen Aussendung zur Causa-Stadtwerke: „Bereits vergangene Woche haben die NEOS eine Sondersitzung des Gemeinderats zur Causa Stadtwerke gefordert. Jetzt schließt sich auch die FPÖ dieser Forderung an“. NEOS-Klubobmann Janos Juvaon betont: „Es freut uns, dass sich die Einsicht durchsetzt: Eine Entscheidung dieser Tragweite gehört in den Gemeinderat, und zwar öffentlich, nicht hinter verschlossenen Türen im Stadtsenat. Scheider muss endlich alle Fakten auf den Tisch legen und Verantwortung übernehmen.“ Zudem fordert Juvan, dass dem Gemeinderat vor einer Abberufung die rechtliche Bewertung vorgelegt wird: „Wenn am Ende Arbeitsgerichtsprozesse und Millionenzahlungen drohen, muss vorher klar sein, welches Risiko die Stadt eingeht – bevor die Stadtregierung ins nächste millionenschwere Debakel stolpert.“

GRÜNE fordern offenen und transparenten Prozess

„Wie soll diese Stadtregierung für Aufklärung und einen Neustart bei den Stadtwerken sorgen, wenn sie sich nicht einmal über einen gemeinsam eingeschlagenen Weg einig ist? Kaum ist eine gemeinsame Entscheidung getroffen, wird sie schon wieder verworfen und die nächste Sitzung gefordert. In der vergangenen Woche haben sich alle Parteien in der Stadtsenatssitzung einstimmig auf die Abberufung der beiden Stadtwerke-Vorstände geeinigt. Was soll jetzt der Rückzieher?“, fragt Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, angesichts der Forderung der FPÖ, noch vor der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch zur Abberufung der Stadtwerke-Vorstände eine Sondersitzung des Gemeinderates einzuberufen. Abschließend wird betont, dass man seitens der Grünen einen offenen und transparenten Prozess fordere.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert