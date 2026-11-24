Am heutigen Montag, dem 23. November, wurde am Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin (ZISOP) des Klinikums Klagenfurt das erste Center of Excellence für aurikuläre Vagusnervstimulation (aVNS) eröffnet. Damit baut das Haus seine Vorreiterrolle bei der Behandlung chronischer Schmerzen weiter aus, heißt es in einer Aussendung. Gesundheitsreferentin Beate Prettner betont den Mehrwert für das Bundesland: „Für die Kärntnerinnen und Kärntner bedeutet das den direkten Zugang zu moderner, schonender Spitzenmedizin im eigenen Land.“

Sanfte Impulse am Ohr statt Medikamente

Bei der neuen Methode wird der Vagusnerv über feine Elektroden an der Ohrmuschel sanft elektrisch stimuliert. Diese gezielten Reize beeinflussen die Schmerzverarbeitung im Gehirn positiv und dämpfen Entzündungen im Körper. Gerade bei anhaltenden Rückenschmerzen bietet das Verfahren eine schonende, medikamentenfreie Ergänzung zu bisherigen Therapien. ZISOP-Leiter Rudolf Likar erklärt: „Mit dem Center of Excellence bündeln wir Erfahrung aus Versorgung und Forschung und bringen eine innovative, medikamentenfreie Therapie gezielt zu unseren Patientinnen und Patienten.“

Forschung, Versorgung und Ausbildung unter einem Dach

Das neue Zentrum verknüpft die direkte Behandlung eng mit der Wissenschaft. So läuft am Klinikum bereits eine klinische Studie zum Einsatz der Methode bei chronischen Rückenschmerzen, weitere Projekte sind in Vorbereitung. Zudem werden Ärztinnen und Ärzte aus dem In- und Ausland vor Ort geschult. Als Technologiepartner ist das Wiener Medizintechnikunternehmen AURIMOD an Bord. Geschäftsführer Stefan Kampusch hebt hervor: „Im Center of Excellence wollen wir die aurikuläre Vagusnervstimulation gemeinsam wissenschaftlich weiterentwickeln, Ärztinnen und Ärzte in der Anwendung ausbilden und die Therapie für noch mehr Menschen mit chronischen Schmerzen zugänglich machen.“