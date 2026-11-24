Schwerer Unfall in Klagenfurt: 71-jähriger Radfahrer prallte gegen Autotür
In der Klagenfurter Innenstadt öffnete eine 49-jährige Pkw-Lenkerin am Montagnachmittag ihre Fahrertüre. Ein vorbeifahrender 71-jähriger Radfahrer stieß dagegen, stürzte und wurde mutmaßlich schwer verletzt.
Am Montagnachmittag kam es in der Klagenfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Gegen 15 Uhr stellte eine 49-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug auf einem Parkstreifen ab und öffnete die Fahrertüre einen Spalt weit.
Lenkstange gegen Fahrertüre
„In diesem Moment fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Fahrrad am PKW vorbei und stieß mit der Lenkstange gegen die Fahrertüre“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Folgetag.
Notarzt alarmiert
Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen unbestimmten, jedoch vermutlich schweren Grades zu. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort, bevor der Rettungsdienst den 71-Jährigen in das Klinikum Klagenfurt brachte.