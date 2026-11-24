In der Klagenfurter Innenstadt öffnete eine 49-jährige Pkw-Lenkerin am Montagnachmittag ihre Fahrertüre. Ein vorbeifahrender 71-jähriger Radfahrer stieß dagegen, stürzte und wurde mutmaßlich schwer verletzt.

Ein 71-jähriger Radfahrer kollidierte in der Klagenfurter Innenstadt mit einer geöffneten Autotüre und wurde mit vermutlich schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Ein 71-jähriger Radfahrer kollidierte in der Klagenfurter Innenstadt mit einer geöffneten Autotüre und wurde mit vermutlich schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Am Montagnachmittag kam es in der Klagenfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Gegen 15 Uhr stellte eine 49-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug auf einem Parkstreifen ab und öffnete die Fahrertüre einen Spalt weit.

Lenkstange gegen Fahrertüre

„In diesem Moment fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Fahrrad am PKW vorbei und stieß mit der Lenkstange gegen die Fahrertüre“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Folgetag.

Notarzt alarmiert

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen unbestimmten, jedoch vermutlich schweren Grades zu. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort, bevor der Rettungsdienst den 71-Jährigen in das Klinikum Klagenfurt brachte.