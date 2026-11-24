Große Trauer an der Mittelschule 12 Klagenfurt: Die langjährige Pädagogin Ulrike Tschofenig ist völlig unerwartet verstorben. Das Kollegium nimmt tief erschüttert Abschied.

Betroffenheit herrscht an der Mittelschule 12 Klagenfurt in der Kneippgasse: Wie die Bildungseinrichtung auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte, ist die langjährige Pädagogin Ulrike Tschofenig verstorben.

Völlig unerwartet

In einer Stellungnahme drückt die Schule ihre tiefe Trauer aus: „Mit tiefem Mitgefühl und großem Schock nehmen wir Abschied von unserer geschätzten, langjährigen Kollegin Ulrike Tschofenig, die völlig unerwartet verstorben ist“. Über viele Jahre hinweg war sie eine prägende Persönlichkeit im Schulbetrieb und hinterlässt durch ihren plötzlichen Tod eine spürbare Lücke im Kollegium.

Generationen begleitet

Die Bildungseinrichtung würdigt zudem ihr Engagement: „Uli hat die Mittelschule 12 über Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet. Mit ihrer klaren Haltung, ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft hat sie unseren Schulalltag geprägt und Generationen von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg begleitet“.

„Danke für alles“

Zum Abschluss richtet die Schulgemeinschaft bewegende Worte der Anteilnahme an die Hinterbliebenen: „Wir sind dankbar für ihr langjähriges Wirken und die gemeinsame Zeit, in der sie so viel bewegt hat – wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden ihrer Familie und ihren Angehörigen. Ruhe in Frieden und danke für alles, liebe Ulli“.