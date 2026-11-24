Der Familienbetrieb „Vitalgarten Binder“ im Klagenfurter Stadtteil Lendorf, den Bettina Binder mittlerweile in dritter Generation leitet, wurde kürzlich mit dem Nahversorgerbonus des Landes Kärnten ausgezeichnet.

Hausgemachte Spezialitäten

Vor Ort baut der Betrieb eigenes Gemüse sowie Salate an, veredelt einen Teil davon zu hausgemachten Spezialitäten und verkauft diese im eigenen Hofladen. Ergänzt wird das Angebot durch Produkte weiterer Kärntner Erzeuger – darunter Gurktaler Selchfleisch, Fisch aus Feld am See, heimischer Bienenhonig und Krappfelder Eis. Anlässlich eines Besuchs im Betrieb hob Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber die Bedeutung dieses Konzepts hervor: „Der Betrieb verbindet Produktion, Verarbeitung und Nahversorgung auf besondere Weise. Dass neben der Direktvermarktung auch weitere Spezialitäten und Lebensmittel aus Kärnten angeboten werden, schafft wertvolle Synergien und hält die Wertschöpfung in der Region. Es freut mich, dass wir den ‚Vitalgarten‘ mit unserem Nahversorgerbonus unterstützen konnten“.

Mehr als zwei Millionen Euro an Förderung ausbezahlt

Die genannte Landesförderung wurde 2020 gemeinsam von Gruber und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig initiiert und greift kleinen Lebensmittelgeschäften mit bis zu 6.000 Euro unter die Arme. Zur bisherigen Gesamtbilanz zog Gruber ein positives Resümee: „Wir haben seither mehr als zwei Millionen Euro an Förderung ausbezahlt. Damit konnten 360 Arbeitsplätze im ganzen Bundesland abgesichert werden. Das ist ein spürbarer Beitrag, von dem die Betriebe und die Bevölkerung gleichermaßen profitieren“.