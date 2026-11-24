Mit der offiziellen Gelöbnisformel – „Ich schwöre, dass ich die Gesetze und die für meinen Wirkungskreis gültigen Vorschriften einhalten, die Pflichten meines Berufes gewissenhaft erfüllen, die gebotene Verpflichtung zur Verschwiegenheit streng beobachten und die mir anvertrauten Angelegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen besorgen werde!“ – und einem Handschlag erhielt sie offiziell die Berechtigung zur Berufsausübung im Fachbereich Architektur.

Stellenwert des Berufsstandes

Zu den ersten Gratulanten zählten neben dem Landesrat auch Vizepräsident Helmut Wackenreuther und Architekt Andreas Jaklin. Schuschnig hob anlässlich der Vereidigung den großen Stellenwert des Berufsstandes für das Bundesland hervor, der seit mehr als 165 Jahren die Lebensräume und technischen Entwicklungen in Kärnten mitprägt: „Unsere Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Bauherrn und Behörde und sorgen einerseits für rechtlich einwandfreies Bauen und andererseits für eine qualitativ hochwertige Infrastruktur in Kärnten. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute einer weiteren Ziviltechnikerin die Berechtigung zur Berufsausübung zu erteilen und ich gratuliere dazu recht herzlich“.

©Büro LR Schuschnig LR Sebastian Schuschnig, Lina Cipan, Helmut Wackenreuther und Andreas Jaklin.

Expertin auf ihrem Gebiet

Der Zugang zum verantwortungsvollen Beruf ist streng geregelt und setzt ein abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium, drei Jahre einschlägige Berufspraxis sowie das Bestehen einer anspruchsvollen Prüfung voraus. „Der Weg bis zur Ablegung des Eides ist geprägt von einer langjährigen, qualifizierten Ausbildung und von Berufserfahrung. Das ist das Fundament, um die verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgaben künftig nach bestem Wissen bewältigen zu können“, betonte der Wirtschaftslandesrat. Gleichzeitig würdigte er die Kammer als zentrale Anlaufstelle für die fachliche Unterstützung und stetige Weiterbildung der Mitglieder, die Bauherren nicht nur als Planer, sondern als verlässliche Projektpartner zur Seite stehen. Abschließend richtete Schuschnig persönliche Worte an die frisch vereidigte Architektin: „Für diese verantwortungsvollen und kreativen Aufgaben wünsche ich Dipl.-Ing. Lina Cipan viel Glück und Erfolg. Ich bin davon überzeugt, dass Kärnten mit heute eine weitere Expertin auf ihrem Gebiet dazugewonnen hat“.