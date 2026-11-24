Im gesamten Klagenfurter Stadtgebiet werden derzeit 106 neue Bäume gepflanzt. Auf Initiative von Stadtrat Julian Geier setzen die Mitarbeiter des Stadtgartens sowie beauftragte Unternehmen diese Maßnahmen von der Waidmannsdorfer Straße bis nach Harbach im Spätherbst um, da dieser einen guten Zeitpunkt zum Pflanzen darstellt.

Klima und Anblick

Bei der Auswahl orientiert man sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu klimawandeltauglichen Arten und Sorten. Zu den gepflanzten Bäumen gehören unter anderem Flammen-Ahorn, Feld-Ahorn, Platane, Silber-Linde, Kaiser-Linde, Rot-Eiche, Amberbaum und Rot-Esche. Zu sehen sind die Neupflanzungen beispielsweise im Schillerpark sowie in der Waidmannsdorfer Straße, der Anzengruberstraße, der Ebentaler Straße, in Harbach und in der Jessernigstraße. „Bäume sind weit mehr als schöner Anblick. Sie verbessern das Stadtklima, spenden Schatten und machen unsere Stadt lebenswerter. Eine lebenswerte Stadt entsteht nicht durch schöne Worte, sondern durch konkrete Maßnahmen. Über 100 neue Bäume im Klagenfurter Stadtbild sind ein sichtbarer Beitrag dazu unsere Grünräume zu stärken und unsere Stadt nachhaltig weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt vor allem den fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten, die mit viel Leidenschaft dafür sorgen, dass der Grünbestand in unserer Stadt erhalten, gepflegt und weiter ausgebaut wird“, betont Stadtgartenreferent Julian Geier.

Neue Baumstandorte dabei

Darüber hinaus bringt sich das Team des Stadtgartens bei der Neugestaltung der Paradeisergasse ein. Dort sorgen acht neue Baumstandorte für eine Aufwertung der frisch sanierten Straße. Für das kommende Frühjahr sind zudem Stadtgarten-Staudenmischbeete eingeplant.